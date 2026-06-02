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Srpski višestruki šampion u pauerliftingu, Živorad Žika Marković, ostvario je još jedan veliki uspeh na međunarodnoj sceni, osvojivši zlatnu medalju za Srbiju na takmičenju WRPF Svetski kup serije Mađarska 2026, koje je održano od 29. do 31. maja u Lakiteleku.

Reč je o jednom od najvećih međunarodnih takmičenja u istoriji Svetske federacije za RAW pauerlifting (WRPF), koje je okupilo oko 600 takmičara iz približno 20 zemalja sveta. Takmičenje je održano u kompleksu Hungarikum Liget, a nastupili su neki od najboljih pauerliftera današnjice.

Foto: Privatna arhiva

Marković je do zlatne medalje stigao sjajnim nastupom. U prvom pokušaju uspešno je podigao 190 kilograma, zatim 200 kilograma u drugom pokušaju, dok je treći pokušaj na 220 kilograma poništen zbog kontakta sa šipkom prilikom izvođenja. Ipak, ostvareni rezultat bio je dovoljan da osvoji prvo mesto i donese Srbiji još jednu zlatnu medalju. Pored toga, nagrađen je i posebnom zlatnom plaketom za svoj nastup.

Nakon takmičenja, Marković je istakao da nosi veoma pozitivne utiske iz Mađarske, posebno pohvalivši organizaciju i gostoprimstvo domaćina.

Foto: Privatna arhiva

"Svetska federacija za RAW pauerlifting (WRPF), koja važi za jednu od najjačih organizacija u ovom sportu, još jednom je potvrdila visok nivo profesionalizma. Precizan raspored takmičenja, vrhunska tehnička podrška i kvalitetno, fer suđenje pružili su odlične uslove za nastupe sportista iz celog sveta. Mogu da pohvalim predsednika mađarske federacije za izuzetnu organizaciju. Tokom celog takmičenja za sve učesnike bili su obezbeđeni hrana i piće, a kompletan događaj protekao je na vrhunskom nivou. Sve pohvale i za gostoprimstvo koje su domaćini pokazali prema srpskim i svim međunarodnim takmičarima", istakao je Marković.