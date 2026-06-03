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Bila je simbol ruske moći i miljenica Vladimira Putina, danas je u centru kontroverzi i pod žestokim pritiskom javnosti i vlasti u Rusiji zbog distanciranja od režima.

Jedna od najdominantnijih atletičarki u istoriji sporta i verovatno najveća skakačica motkom svih vremena, Jelena Isinbajeva, rođena je 3. juna u Volgogradu.

1/11 Vidi galeriju Jedna od najdominantnijih atletičarki u istoriji sporta i verovatno najveća skakačica motkom svih vremena, Jelena Isinbajeva. Foto: Roman Kruchinin / AFP / Profimedia, Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia, Leandro Wassaul / ContactoPhoto / Profimedia

Karijera

Obeležila čitavu eru atletike i postavila standarde koji su godinama delovali nedostižno.

Njena karijera ostaje upisana u istoriju:

2 olimpijska zlata

3 svetske titule

28 svetskih rekorda

prva žena koja je preskočila 5 metara

U zenitu karijere bila je sinonim za savršenstvo u skoku s motkom i jedna od najdominantnijih sportistkinja koje je atletika ikada videla.

Ruska ikona

Tokom najuspešnijih godina, Isinbajeva je u Rusiji imala status sportske ikone i nacionalnog ponosa.

Bila je deo CSKA sistema, nosila vojni sportski status i često isticana kao primer uspeha ruskog sporta na svetskoj sceni. U javnosti je u više navrata povezivana i sa predsednikom Vladimirom Putinom, posebno u kontekstu državnih ceremonija i promocije ruskog sporta.

Za mnoge u tom periodu, ona nije bila samo šampion – već i simbol moći države.

Jelena Isinbajeva Foto: Vladimir Pesnya / Sputnik / Profimedia

Život posle karijere

Nakon povlačenja iz sporta, slika o njoj počinje da se menja. Posebno u jeku političkih tenzija i rata u Ukrajini, njen status u javnosti postaje sve složeniji.

Poslednjih godina, ime Jelene Isinbajeve sve češće se pominje u političkom kontekstu, posebno nakon zaoštravanja odnosa Rusije i Zapada.

Njena ranija povezanost sa ruskim državnim sportskim sistemom dovela je do različitih tumačenja njenog statusa u međunarodnom sportu i javnosti. Zbog toga se našla u centru kontroverzi koje više nemaju veze sa sportskim rezultatima, već sa politikom i simbolikom koju je nosila kroz karijeru.

Istovremeno, u Rusiji se promenila percepcija dela javnosti prema sportistima koji su ranije bili državni simboli, pa ni Isinbajeva nije ostala izuzetak.

Jelena Isinbajeva i Vladimir Putin Foto: Screenshot

Distanciranje od Kremlja

Trenutno živi na Kanarskim ostrvima zajedno sa svojim suprugom, bacačem koplja Nikitom Petinovom, odgaja dvoje dece – kćerku Evu i sina Dobrinju. Međutim, i dalje poseduje nekretnine u Moskvi. Prošle godine ruski tabloidi su objavili da je nagomilala više od 400.000 rubalja duga za komunalne usluge, navodno, dve godine nije izmirivala usluge za stanove u stambenim kompleksima "Dom v Sokolniki" i "Akvatoriya".

Od 2021. godine, Isinbajeva se retko pojavljivala u Rusiji, pošto je dobila špansku dozvolu boravka. Jedini izuzetak bio je putovanje u Volgograd u januaru 2024 – doletela je da se oprosti od svog trenera Jevgenija Trofimova, s kojim je osvojila olimpijsko zlato u Atini.

Prethodno je zatvorila svoju dobrotvornu fondaciju u rodnom gradu. Takođe, na društvenim mrežama izbrisala je sve fotografije sa Vladimirom Putinom čija je bila miljenica. Prestala je da objavljuje i postove na ruskom jeziku.

Fokus je preusmerila na privatni život, porodicu i distanciranje od medijske pažnje koja ju je godinama pratila.

Jelena Isinbajeva Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Svetska rekorderka je bila poverenik Putina na predsedničkim izborima 2012. godine. Pet godina kasnije postala je deo tima ruskog predsednika, zbog čega je često kritikovana od sportskih struktura, pre svih MOK-a.

Isinbajeva, koja je imala čin majora, odrekla se veza sa Sportskim društvom CSKA. O specijalnoj operaciji Rusije u Ukrajini se javno nije izjašnjavala.

"U Rusiji, kao i u bilo kojoj drugoj zemlji u Evropi, svaki sportista pripada jednom ili drugom klubu. Do 2018. nastupala sam za CSKA i dobijala visoke nagrade i titule za izuzetna sportska dostignuća. Titule o kojima se danas priča su nazivne prirode, budući da nisam i nikada nisam bio pripadnik Oružanih snaga Ruske Federacije. Kao što nikada nisam bila poslanica Državne dume niti član bilo koje partije. Moj poziv je sport", napisala je Isinbajeva svojevremeno na društvenim mrežama.

Danas, Jelena Isinbajeva ostaje jedna od najvećih sportskih legendi svih vremena, ali i figura koja izaziva podeljena mišljenja.

Sa jedne strane - žena koja je pomerila granice ljudskih mogućnosti u sportu.

Sa druge - ime koje se danas često posmatra kroz prizmu politike i promenjenih globalnih odnosa.

Jelena Isinbajeva Foto: KURT SCHORRER / AFP / Profimedia

Njena karijera je završena - ali priča oko njenog imena očigledno i dalje traje.