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Šarl Lekler ostaje veran Ferariju! Italijanski gigant potvrdio je da je sa monačkim vozačem potpisan novi višegodišnji ugovor, čime je stavljena tačka na sve spekulacije o njegovoj budućnosti u Formuli 1.

Lekler nije krio emocije nakon potpisa i poručio da je Ferari za njega više od tima i običnog poslodavca.

"Ne mogu da budem srećniji, pošto nastavljam svoj put sa Ferarijem, koji je za mene uvek bio više od tima. To je tim koji sam voleo i o kojem sanjam od detinjstva, a posle svih ovih godina postao mi je druga porodica", rekao je Lekler.

1/8 Vidi galeriju Vozač Ferarija - Šarl Lekler Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SEM VAN DER WAL/ANP

Dodao je da su zajedno prošli i uspone i padove, ali da veruje da najbolji rezultati tek dolaze.

"Delili smo neverovatne, ali i teške trenutke. Verujem u ovaj tim više nego ikad i zahvalan sam što ćemo ići ka zajedničkom cilju – povratku titule svetskog šampiona u Maranelo.“

Lekler je istakao i da je vožnja za Ferari i privilegija i odgovornost, te da će nastaviti da daje maksimum na stazi.

"San je biti vozač Ferarija, ali i odgovornost. Nastaviću da dajem sve od sebe da vratim ovu ekipu tamo gde joj je mesto, na sam vrh."

Monačanin je deo Ferarijeve porodice od 2016. godine, a za tim iz Maranela vozi u Formuli 1 od 2019. Do sada je zabeležio osam pobeda na 155 trka.

Šef ekipe Frederik Vaser poručio je da je produžetak ugovora bio prirodan potez i dokaz poverenja u dugoročni projekat.

„Šarl je deo porodice Ferari već dugo godina i ovo produženje ugovora je sasvim prirodan korak. Cenimo njegov talenat i način na koji pristupa timu“, rekao je Vaser.

Ferari je ovim potezom jasno stavio do znanja da budućnost Skuderije i dalje gradi oko Šarla Leklera, uz nadu da će upravo on biti ključ čovek u borbi za povratak titule u Maranelo.