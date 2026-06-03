LEKLER VERAN FERRARIJU! Potpisan novi višegodišnji ugovor - Maranelo diše punim plućima, cilj je samo jedan: titula!
Šarl Lekler ostaje veran Ferariju! Italijanski gigant potvrdio je da je sa monačkim vozačem potpisan novi višegodišnji ugovor, čime je stavljena tačka na sve spekulacije o njegovoj budućnosti u Formuli 1.
Lekler nije krio emocije nakon potpisa i poručio da je Ferari za njega više od tima i običnog poslodavca.
"Ne mogu da budem srećniji, pošto nastavljam svoj put sa Ferarijem, koji je za mene uvek bio više od tima. To je tim koji sam voleo i o kojem sanjam od detinjstva, a posle svih ovih godina postao mi je druga porodica", rekao je Lekler.
Dodao je da su zajedno prošli i uspone i padove, ali da veruje da najbolji rezultati tek dolaze.
"Delili smo neverovatne, ali i teške trenutke. Verujem u ovaj tim više nego ikad i zahvalan sam što ćemo ići ka zajedničkom cilju – povratku titule svetskog šampiona u Maranelo.“
Lekler je istakao i da je vožnja za Ferari i privilegija i odgovornost, te da će nastaviti da daje maksimum na stazi.
"San je biti vozač Ferarija, ali i odgovornost. Nastaviću da dajem sve od sebe da vratim ovu ekipu tamo gde joj je mesto, na sam vrh."
Monačanin je deo Ferarijeve porodice od 2016. godine, a za tim iz Maranela vozi u Formuli 1 od 2019. Do sada je zabeležio osam pobeda na 155 trka.
Šef ekipe Frederik Vaser poručio je da je produžetak ugovora bio prirodan potez i dokaz poverenja u dugoročni projekat.
„Šarl je deo porodice Ferari već dugo godina i ovo produženje ugovora je sasvim prirodan korak. Cenimo njegov talenat i način na koji pristupa timu“, rekao je Vaser.
Ferari je ovim potezom jasno stavio do znanja da budućnost Skuderije i dalje gradi oko Šarla Leklera, uz nadu da će upravo on biti ključ čovek u borbi za povratak titule u Maranelo.