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Plivački savez Srbije i Plivački savez Belorusije potpisali su danas u Beogradu Memorandum o saradnji, čime je ozvaničeno partnerstvo dve nacionalne federacije sa ciljem unapređenja plivačkog sporta i jačanja međunarodne sportske saradnje.

Memorandum je potpisan u prostorijama Plivačkog saveza Srbije, a predviđa uspostavljanje bližih odnosa između dva saveza kroz razmenu iskustava, stručnih znanja i najboljih praksi u radu sa plivačima svih uzrasnih kategorija.

- Siguran sam da će plivači obe države imati mnogo koristi od ove saradnje, a to nam je upravo i najvažniji cilj. Verujem da ćemo kroz zajedničke projekte doprineti da plivanje bude na još višem nivou - rekao je Dušan Jocić, predsednik Plivačkog saveza Srbije.

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Foto: PSS

Poseban akcenat stavljen je na razvoj sportista, stručno usavršavanje trenera i sportskih radnika, organizaciju zajedničkih priprema i trening kampova, kao i saradnju u oblasti edukacije i promocije plivanja. Potpisnici Memoranduma izrazili su uverenje da će ovaj sporazum doprineti daljem napretku plivačkog sporta u obe zemlje i otvoriti prostor za nove zajedničke projekte u budućnosti.

Očekuje se da prvi konkretni oblici saradnje budu realizovani već u narednom periodu kroz zajedničke aktivnosti reprezentativnih selekcija, razmenu stručnjaka i učešće na međunarodnim sportskim događajima (prvo će srpski plivači na Prvenstvo Belorusije u novembru, a uzvratna poseta Belorusa na Prvenstvo Srbije planirana je u martu naredne godine).

Potpisivanjem Memoranduma potvrđena je zajednička želja da se kroz sport, razmenu znanja i iskustava stvore još bolji uslovi za razvoj plivača i unapređenje rezultata na međunarodnoj sceni.

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Plivanje za Časni krst u Nišu Izvor: M.S.