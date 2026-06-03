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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Nanđingu selekciju Tajlanda sa 3:0 (26:24, 25:22, 25:19), u prvoj utakmici prve sedmice Lige nacija.

Srbija je do prve pobede u ovogodišnjem izdanju Lige nacija stigla za sat i 20 minuta igre.

Najefikasnija u redovima Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 17 poena, dok su Anja Zubić i Hena Kurtagić upisale po 12 poena.

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Foto: sportpix / Alamy / Alamy / Profimedia

Odbojkašice Srbije naredni meč u Nanđingu igraju u petak protiv Poljske, od 13.30. ; Srbija će tokom prve sedmice Lige nacija igrati još protiv Kine i Belgije.

Po završetku turnira u Kini, odbojkašice Srbije će otputovati na Filipine.

Kurir Sport / Beta

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