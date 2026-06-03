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Bivši vozač trka Džoi Loson slao je ponizne tekstualne poruke medicinskoj sestri Mihaela Šumahera nakon što ju je silovao, moglo se čuti na sudu.

Bivši australijski trkački profesionalac, star 30 godina, našao se na suđenju u utorak pod optužbom za seksualni napad na ženu u besvesnom stanju u porodičnoj kući Šumahera u Švajcarskoj. Medicinska sestra tvrdi da je silovana dva puta nakon koktel zabave u vili legende Formule 1 u Glandu, blizu Ženeve, 23. novembra 2019. godine.

1/30 Vidi galeriju Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

Loson je oštro negirao krivicu i insistirao na tome da je seksualni odnos bio dobrovoljan.

Na suđenju, Loson je rekao sudiji da je spavao u ženinoj sobi „do ranih jutarnjih sati” kako drugi zaposleni ne bi otkrili njihov „intimni trenutak”.

Međutim, advokat medicinske sestre, Patrik Mišo (Patrick Michod), potom je suočio optuženog sa prethodno tajnim tekstualnim porukama, prenosi Bild. U porukama je navodno pisalo: „Zaista mi je žao. Žao mi je zbog bola koji ti nanosim.”

Patrik je pitao Losona zašto se izvinio njegovoj klijentkinji ako je sve bilo dobrovoljno.

Loson nije odgovorio na pitanje, ali je rekao da nije shvatio koliko je popio, dodajući da se ne seća značajnih delova te noći.

On je rekao: „Tek sledećeg jutra sam shvatio koliko sam bio pijan. Tokom noći sam pretpostavljao da je ona manje pijana nego što sam to shvatio sledećeg jutra.”

Loson je navodno poslao poruke medicinskoj sestri noć nakon navodnog silovanja, tvrdio je advokat. U noći 23. novembra 2019. godine, Loson je boravio u prostranoj vili na obali Ženevskog jezera, navodi se u sudskim dokumentima. Igrao je bilijar u sali sa još dva člana osoblja povređene trkačke ikone kada im se navodna žrtva pridružila nakon naporne smene, stoji optužnici. Medicinska sestra je počela da se oseća loše nakon nekoliko pića i morala je da legne na pod pre nego što su je neke od kolega odvele u krevet, tvrdi se.

Obraćajući se sudu, navodna žrtva je rekla: „To mi je bio šesti uzastopni radni dan. Nisam imala vremena da jedem i bila sam umorna. U jednom trenutku mi je laknulo.”

Položili su medicinsku sestru „ne skidajući je” i ostavili je, zaspalu, sa upaljenim svetlima, tvrdi se u optužnici.

Ubrzo nakon toga, vozač se vratio u sobu i dva puta je silovao dok je bila bez svesti, navodi se u spisima. Nijedan od druge dvojice medicinara koji su bili tamo te večeri ne kaže da je video ili čuo bilo šta, a sama medicinska sestra se probudila bez sećanja na događaje te noći.

Ona je rekla sudu: „Jedan od medicinara mi je rekao da sam bila potpuno pijana i da su me oni, zajedno sa Džoijem, odneli gore.

„Pitala sam ga da li sam otišla u krevet gola, jer sam se probudila gola. Rekao je da je ostavio upaljeno svetlo jer je bio zabrinut.

„Pošto sam bila bez svesti, zamolio je Džoija da me obiđe. Kada sam ga pitala da li se nešto desilo, rekao je ’ne’.”

Krv je kasnije pronađena na posteljini, prema sudskim dokumentima, a medicinska sestra je imala povrede koje ukazuju na to da je bila sputana silom. Odmah je hitno prebačena u bolnicu na detaljne lekarske preglede. Niko od članova porodice Šumaker nije umešan u ovaj slučaj niti je bio u kući tokom navodnog krivičnog dela. Oni neće biti prisutni tokom suđenja.

Kako se saznaje, medicinska sestra je odlučila da ne pokreće krivični postupak i da ne obaveštava porodicu Šumaker sve do 2022. godine. U oktobru 2020, manje od godinu dana nakon navodnog silovanja, dobila je otkaz u medicinskom timu.

Veruje se da heroj Formule 1 Mihael – koji je osvojio sedam svetskih šampionata i 91 trku – zahteva stalnu negu nakon tragične skijaške nesreće 2013. godine. Loson je svojevremeno bio zvezda u usponu u svetu trka koji je sanjao o Formuli 1 pre nego što je njegova forma stagnirala i pre nego što se vratio u Australiju.

Bio je blizak prijatelj i rival Šumaherovog sina Mika (Mick) – i trkao se protiv drugih budućih trkačkih ikona kao što su Lando Noris (Lando Norris) i Džordž Rasel.