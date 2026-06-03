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Angelina Topić je preskočila 1.96 metara na takmičenju iz srebrne kategorije.

1/8 Vidi galeriju Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Pobedu je odnela Crnogorka Marija Vuković, skokom od 1.98 metara. To je novi nacionalni rekord Crne Gore.

Nakon što je u Rabatu stala sama na visini od 1.94 metara, bez daljih pokušaja, Angelina Topić je ovoga puta tri puta išla na 2.00, pošto je Vuković iz prve prešla 1.98, ali nije uspela da ponovi i nacionalni rekord koji je u Banjskoj Bistrici postavila.

Srpska atletičarka je iz prve preskakala visine od 1.80, 1.84, 1.91, iz druge 1.88, a nakon jednog rušenja na 1.94, odmah je napala i iz prve iza sebe ostavila 1.96.

Treće mesto zauzela je Lia Apostolovski iz Slovenije sa 1.88 metara, dok ostatak konkurencije nije prelazio 1.84.