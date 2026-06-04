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I u 40. godini života Josip Vrlić nastavlja da igra na vrhunskom nivou, što je potvrdio prošle sezone nastupima za zagrebačku Mladost u Ligi šampiona, ali i igrama u kapici reprezentacije Hrvatske, sa kojom je i dalje jedan od najvažnijih igrača na najvećoj međunarodnoj sceni.

Gorostasni centar iz Rijeke bio je jedna od ključnih karika generacije koja je Hrvatskoj donela srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, zlato na Svetskom prvenstvu u Dohi iste godine, kao i evropsku titulu osvojenu u Splitu 2022.

Kapicu Radničkog nosio je tokom tri sezone u dva mandata (2014/15. i 2021–2023), a za to vreme osvojio je dva Kupa Srbije. Tokom bogate karijere nastupao je još za Primorje, Barselonetu, Fluminense, Jug, Mladost i Jadran Split.

- Radnički je klub u kojem sam se uvek osećao dobro. Ovde sam imao odlično okruženje, još bolje ljude i odnose, i stekao prijateljstva koja traju i danas. Nosim stvarno lepa iskustva iz prethodnih perioda. Uvek sam se rado vraćao u Kragujevac, jer znam kakvu energiju klub ima i koliko ljudi ovde vole vaterpolo. Kada se pojavila mogućnost povratka, nije mi bilo teško odlučiti. Razgovarali smo i video sam kakvi su planovi i ambicije kluba u narednom periodu. Trebalo mi je malo vremena da sve sagledam, posebno zbog jedne specifičnosti (ha ha) koju je ova odluka nosila sa sobom. Ipak na kraju sam osetio da je povratak u Radnički pravi izbor za mene – rekao je Vrlić.

Foto: VK Radnički

Iskusni hrvatski reprezentativac smatra da Radnički poseduje kvalitet za najveće domete, kako u domaćim takmičenjima, tako i na evropskoj sceni.

- Ekipa Radničkog ima veliki kvalitet. Radi se o vrhunskim igračima koji imaju iskustava najvećih takmičenja, što je jako važno za velike rezultate. Upravo taj sastav bio je jedan od razloga zbog kojih mi je odluka o povratku bila još lakša. Vidi se da klub ima jasnu viziju, da se ozbiljno radi ne samo na terenu nego i van njega. Svi delimo iste ambicije, a to je osvajanje Lige šampiona. Siguran sam da imamo tim koji može ostvariti velike rezultate. Nadam se da će, kako se kaže, biti treća sreća. Imamo kvaliteta da budemo konkurentni svima i verujem da možemo da napravimo dobar rezultat u Evropi – kazao je Vrlić.

Jedna stvar će, ipak, biti drugačija nego tokom prethodnih boravaka u Kragujevcu. O fizičkoj spremi jednog od najboljih centara sveta ovog puta brinuće njegova partnerka Dajana Zoretić, kondicioni trener Radničkog, koja je sa trenerom Urošem Stevanovićem sarađivala i u reprezentaciji Srbije tokom osvajanja olimpijskog zlata u Parizu i evropske titule 2026. godine. Zanimljivo je da su se njih dvoje našli na suprotnim stranama u finalu Olimpijskih igara 2024, kada je Srbija savladala Hrvatsku. Tada je uspešnija bila Dajana, a od naredne sezone zajedničkim snagama pokušaće da pomognu Radničkom u ostvarivanju najvećih ciljeva.

- Nije nam prvi put da radimo zajedno, ali biće prvi put u ovom obliku. Iskreno, to mi je bila i jedna od prepreka pri dolasku u Radnički, jer kada je posao u pitanju, kod nje nema popusta. Veliki je profesionalac i nema puno razumevanja za opuštanje tokom rada. Siguran sam da neće biti štednje ni prema kome, pa tako ni prema meni, ali verujem da ću izdržati tih četiri do pet sati dnevno treninga u takvom ritmu (smeh). Nadam da će me glavni trener malo zaštititi – zaključio je Vrlić u svom prepoznatljivom, šaljivom tonu.

Podsetimo, Vrlić je treće pojačanje Radničkog u ovom prelaznom roku. Prethodno je stigao i njegov saigrač iz Mladosti i reprezentacije, golman Ivan Marcelić, a u Kragujevac se sa Novog Beograda vratio i Nikola Lukić.

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