ORLOVI PUTUJU U BRAZIL: Krecu saopštio spisak odbojkaša za prvu nedelju Lige nacija
Reprezentacija Srbije u subotu putuje u Brazil, gde će u Braziliji, u okviru turnira prve nedelje Lige nacija, igrati protiv selekcija Argentine (10. jun), Belgije (12. jun), Brazila (13. jun) i Bugarske (14. jun).
Na spisku se nalaze: Tehničari: Vuk Todorović i Aleksa Batak.
Korektori: Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša.
Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić.
Srednji blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza.
Primači servisa: Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.
U stručnom štabu Krecua se nalaze statističari Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, kondicioni trener Matijas Rebeles Kioći, fizioterapeuti Nikola Milićević i Ivan Ružić, i tim menadžer Edin Škorić.
(Beta)