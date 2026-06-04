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Reprezentacija Srbije u subotu putuje u Brazil, gde će u Braziliji, u okviru turnira prve nedelje Lige nacija, igrati protiv selekcija Argentine (10. jun), Belgije (12. jun), Brazila (13. jun) i Bugarske (14. jun).

Na spisku se nalaze: Tehničari: Vuk Todorović i Aleksa Batak.

Korektori: Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša.

Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić.

Srednji blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza.

Primači servisa: Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.

U stručnom štabu Krecua se nalaze statističari Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, kondicioni trener Matijas Rebeles Kioći, fizioterapeuti Nikola Milićević i Ivan Ružić, i tim menadžer Edin Škorić.

(Beta)

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Zagrevanje fudbalera Vojvodine Izvor: Kurir