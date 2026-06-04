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Turnir u basketu 3x3 pod nazivom "Novi Sad EURO 2026", čiji je inicijator i jedan od organizatora proslavljeni srpski basketaš Dušan Domović Bulut, održaće se u petak, 05. juna na terenima Big šoping centra u Novom Sadu.

Na turniru učestvuje 16 mešovitih ekipa, sastavljenih od dečaka i devojčica uzrasta do 14 godina iz osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada. Utakmice će se igrati po zvaničnim FIBA 3x3 pravilima, a svi mečevi biće direktno prenošeni na TV Arena sport.

"Zaista sam ponosan što kroz ovaj projekat stvaramo prilike za nove generacije dečaka i devojčica da sanjaju velike snove, igraju basket i razvijaju prave sportske vrednosti. Nadam se da će nam oni svojim talentom na terenu pokazati da je budućnost basketa 3x3 u Srbiji svetla", rekao je Dušan Domović Bulut.

Novi Sad je nosilac titule Evropski grad sporta 2026, a ovaj turnir u basketu 3x3 se realizuje u okviru programskih aktivnosti tog projekta, čime još više dobija na značaju.

"Permanentna organizacija ovakvih i sličnih manifestacija jedan je od načina da animiramo one najmlađe da zavole basket 3x3. To je sport koji je meni pružio mnogo toga i moje angažovanje sada je usmereno ka tome da ja sa svoje strane uradim nešto kako bih basketu u Srbiji vratio deo toga. Želim da toj deci prenesem deo svog iskustva i nadam se da ću u tome uspeti, a ovo će biti samo prva u nizu akcija koju ćemo zajedno sa BG 3x3 ligom sprovesti u Novom Sadu ovog leta", konstatovao je Domović Bulut.

U bogatoj karijeri Domović Bulut je četiri puta osvajao titulu šampiona sveta, a dva puta se okitio i MVP titulom. Sa zadovoljstvom prati igre naše reprezentacije na Svetskom prvenstvu u Poljskoj i nada se dobrom rezultatu.

"Naša selekcja izgleda jako dobro i mislim da baš odskače kvalitetom na ovom šampionatu Uigrani su i taktički su najbolja ekipa na turniru. Osvežili su malo igru sa Milutinovićem koji je pravi šuter i odbranbeni specijalac. Imaju dovoljno iskustva, a nadam se da će biti hrabri do kraja i držati se ovoga što rade do sada i da će kući doneti medalju", zaključio je Domović Bulut.