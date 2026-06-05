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OCR, odnosno Obstacle Course Racing, predstavlja trku sa preprekama u kojoj takmičari, pored trčanja, savladavaju različite fizičke izazove - penjanje, provlačenje, preskakanje, nošenje tereta, održavanje ravnoteže i timsko snalaženje. Za razliku od klasičnih atletskih trka, ovaj sportski format traži kombinaciju snage, izdržljivosti, brzine, koordinacije i mentalne stabilnosti.

Ono što OCR čini posebnim jeste činjenica da nije namenjen isključivo profesionalnim sportistima. U ovakvim trkama učestvuju rekreativci, sportski timovi, mladi ljudi, ali i svi oni koji žele da provere sopstvenu spremnost, volju i granice. Upravo zbog toga OCR ima sve veći značaj u promociji sporta, jer fizičku aktivnost približava ljudima na atraktivan, dinamičan i drugačiji način.

Foto: Privatna arhiva

Održavanje timskog OCR izazova na Beogradskom hipodromu ima posebnu vrednost za Čukaricu. Reč je o prostoru koji nosi tradiciju, karakter i prepoznatljivu beogradsku simboliku, a kroz ovakav događaj dobija i novu sportsko-rekreativnu ulogu. Na taj način se pokazuje kako postojeće lokacije mogu da dobiju novi život kroz savremene sportske sadržaje koji okupljaju takmičare, publiku, rekreativce i medije.

U Sektoru za sport Gradske opštine Čukarica ističu da je cilj da sport bude bliži ljudima, dostupniji mladima i vidljiviji u svakodnevnom životu zajednice. Uz angažovanje člana Veća zaduženog za sport, prethodne dve godine posebna pažnja usmerena je na manifestacije koje uključuju decu, pokreću mlade, otvaraju prostor za rekreativce i promovišu zdrave stilove života.

Foto: Privatna arhiva

Za Čukaricu ova manifestacija nije samo još jedan sportski događaj, već deo šireg rada na razvoju sportske ponude, podršci mladima i organizovanju sadržaja koji imaju vrednost za celu zajednicu. Ulaganje u sport ne ogleda se samo u takmičarskim rezultatima, već i u stvaranju navika, samopouzdanja, timskog duha i osećaja pripadnosti kod dece i mladih.

Značaj OCR izazova na Beogradskom hipodromu zato nije samo u stazi i preprekama, već u poruci koju ovaj događaj nosi: sport treba da bude živ, dostupan, moderan i prisutan i na mestima koja imaju istoriju i identitet. Upravo zato ovaj događaj predstavlja važan korak u širenju sportskih sadržaja na Čukarici i u Beogradu.

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