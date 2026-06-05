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Novi selektor reprezentacije Srbije, Vladimir Vujasinović ima iza sebe blistavu karijeru u bazenu. Legenda srpskog i svetskog vaterpola ispisla je zlatne stranice istorije ovog sporta.

Vujasinović je rođen 14. avgusta 1973. godine u Rijeci. Karijeru je počeo u Primorju, a zatim je nastupao za Partizan, Barselonu, Crvenu zvezdu, Romu i Pro Reko.

Kao trener predvodio je Partizan, Pro Reko i Novi Beograd.

Predvodnik jedne od najvećih generacija u istoriji srpskog vaterpola (pa i sporta) bio je Vladimir Vujasinović, ali da li ste znali da je kapiten Srbije na početku karijere nastupao za Hrvatsku?

Počeci u Hrvatskoj

Bilo je to u mlađim kategorijama, a u emisiji "Pod kapicom" Vujasinović, govorio je o danima kada je njegova porodica zbog rata morala da napusti Krajinu.

- Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i šta sam i moram da kažem da ja to nisam osetio uopšte. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvek, i dalje smo se zezali i živeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Van bazena… Moj otac je radio privatno i više nije mogao da dođe do posla. To je rat, ne mogu da se ljutim ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad je počelo sve to da se zahuktava, degradirali su je na prodavačicu na železničkoj stanici, to je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavnicu, pričali joj svašta, bili naoružani… I ona je teško proživljavala sve to. Moja porodica je ogromna, majka je imala osmoro braće i sestara. Oni su svi iz Krajine. Oni su bili tamo, u takozvanoj ‘Balvan revoluciji’. Bili su na položajima, nije se mnogo pucalo, više je to bilo simbolično, ali bili su u uniformi - rekao je Vujasinović u emisiji "Pod kapicom", pa nastavio:

1/5 Vidi galeriju Vladimir Vujasinović Foto: Starsport©, VK Novi Beograd

- U isto vreme, Hrvatski savez je pretpostavljam prepoznao moju situaciju i radili su na tome da me zadrže. U tom nekom stanju bi trebalo da počnem da igram za hrvatsku reprezentaciju, sa čitavom rodbinom koja se brani od hrvatske države, sa roditeljima koji su u problemu. Čak sam i odigrao za Hrvatsku. Odveli su nas u Nemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo nezvanično, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u FINA ili LEN. Bili su u Nemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 za seniore. Dva puta smo to ponovili.

Blistava karijera

Zatim se osvrnuo i na klupsku karijeru.

- Dok sam bio u Hanoveru ili tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Sole (Dragan Solomun), Bata (Orlić) i Nikola Stamenić su bili uverljiviji - dodao je Vujasinović.

Kurir sport / Pod kapicom

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