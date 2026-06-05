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Rumunsku sportsku javnost potresla je vest da je jedna od najvećih nada tamošnje gimnastike, Sabrina Voinea, privedena nakon incidenta u kojem je navodno fizički napala svog dečka i kolegu iz reprezentacije Šerbana Kotirlana.

Prema navodima rumunskih medija, do sukoba je došlo u sportskom kompleksu Lia Manoliu u Bukureštu. Incident je navodno izbio nakon što je Kotirlan saopštio Voinei da te večeri neće moći da izađe sa njom.

Kako se navodi, 19-godišnja gimnastičarka burno je reagovala na takvu odluku. Najpre je uputila uvrede svom partneru, a potom je sukob prerastao u fizički obračun tokom kojeg ga je, prema dostupnim informacijama, udarala rukama.

Foto: Filippo Tomasi/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Da je policija intervenisala nakon prijave incidenta potvrđeno je i iz Policijske uprave Bukurešta, iako u zvaničnom saopštenju nisu navedena imena osoba koje su učestvovale u događaju.

Posle sukoba, Kotirlan se obratio policiji i prijavio napad. Lekarskim pregledom konstatovano je da je zadobio određene povrede.

Jedna od najvećih zvezda rumunske gimnastike

Voinea se godinama smatra jednim od najtalentovanijih imena rumunskog sporta. Na Evropskom prvenstvu u Antaliji 2023. godine osvojila je bronzu u parteru, dok je godinu dana kasnije u Riminiju stigla do dve srebrne medalje – u disciplinama greda i parter.

Bila je deo i rumunske reprezentacije na Olimpijskim igrama u Parizu, a još kao juniorka osvajala je evropske medalje i beležila zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.

Karijeru pratile brojne kontroverze

Iako iza sebe ima značajne sportske uspehe, Voineina karijera nije bila lišena kontroverzi.

1/6 Vidi galeriju Sabrina Voinea Foto: Amy Sanderson / Zuma Press / Profimedia, Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Filippo Tomasi / AFP / Profimedia

Posebnu pažnju izazvao je slučaj sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, kada je rumunski savez osporavao sudijsku odluku da joj se oduzme 0,1 poen zbog navodnog izlaska van granica partera. U Rumuniji su tvrdili da je upravo ta kazna ostavila Voineu bez olimpijske medalje, što je dovelo do višemesečnih žalbenih postupaka i međunarodnih sporova.

Krajem 2025. godine njeno ime ponovo je dospelo u centar pažnje nakon optužbi koje je iznela reprezentativka Denisa Golgota. Ona je tada govorila o navodnom psihičkom maltretiranju i pretnjama unutar nacionalnog tima.

Portal Golazo, pozivajući se na izvore iz Gimnastičkog saveza Rumunije, objavio je da su pojedine prijave bile usmerene upravo protiv Sabrine Voinee. Prema tim tvrdnjama, Golgota je navela da joj je prećeno fizičkim nasiljem, dok su pojedini izvori Voineu opisivali kao osobu koja je stvarala lošu atmosferu u reprezentaciji.

Istraga protiv njene majke i trenera

Dodatne polemike izazvale su i optužbe koje su se odnosile na njenu majku i trenera Kameliju Voineu. Bivše gimnastičarke i pojedini članovi stručnog štaba javno su govorili o navodnom verbalnom zlostavljanju i spornim metodama rada.

Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Tokom tog perioda u javnost su dospeli i snimci sa treninga koji su izazvali brojne reakcije među ljubiteljima sporta u Rumuniji. Sabrina i Kamelija Voinea odbacivale su sve optužbe, ali slučaj nikada nije dobio konačan javni epilog.

Ipak, Gimnastički savez Rumunije odlučio je da suspenduje Kameliju Voineu do završetka istrage, dok je čitava afera ostala jedna od najpraćenijih tema u rumunskoj gimnastici poslednjih godina.

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