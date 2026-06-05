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Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je najbrži na današnjem prvom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Monaka.

Lekler je na domaćoj stazi ostvario rezultat od 1:13,978 minuta.

1/8 Vidi galeriju Vozač Ferarija - Šarl Lekler Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SEM VAN DER WAL/ANP

Drugi je bio njegov timski kolega sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton sa 0,226 sekundi zaostatka.

Vozač Red Bula četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen bio je treći sa 0,513 sekundi zaostatka.

Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa bio je četvrti sa 0,559 sekundi zaostatka, a njegov timski kolega Džordž Rasel je na petom mestu imao zaostatak od 1,005 sekundi.

Aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena bio je šesti, Niko Hulkenberg iz Audija sedmi, a Oskar Pjastri iz Meklarena osmi.

Vozač Audija Gabrijel Bortoleto zauzeo je deveto mesto, a Pjer Gasli iz Alpina 10.

Drugi trening na programu je popodne od 17 časova, treći se vozi u subotu od 12.30 uoči kvalifikacija koje su na programu od 16 časova.

Trka za Veliku nagradu Monaka vozi se u nedelju od 15 časova.

Kurir Sport / Beta

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