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Prva trka u Las Vegasu održana je 2023. godine, čime je krunisan višedecenijski pokušaj da se šampionat vrati u grad i da čuvena avenija Strip postane deo staze.

Kako bi osigurala uspeh projekta, Formula 1 je uložila oko 500 miliona dolara u kupovinu zemljišta u centru Las Vegasa, gde su izgrađeni novi pit kompleks i padok.

Predsednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali rekao je da je produženje saradnje potvrda dugoročne posvećenosti američkom tržištu.

"Oduševljeni smo što će Formula 1 nastaviti da se trka u Las Vegasu još mnogo godina. Oduvek smo verovali da će Las Vegas postati jedan od stubova našeg prisustva u Sjedinjenim Američkim Državama, a novo produženje ugovora i uspesi iz prethodnih godina dodatno potvrđuju našu dugoročnu posvećenost ovom važnom tržištu", izjavio je Domenikali, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Spremnost Formule 1 da sopstvenim sredstvima finansira veliki deo projekta bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih su gradske vlasti podržale održavanje trke i zatvaranje dela Stripa ispred poznatih kazino-hotela.

Trka se pokazala kao veliki uspeh za Las Vegas, jer je vikend uoči Dana zahvalnosti, koji je ranije bio među najslabijim u godini po zaradi, pretvoren u jedan od najprofitabilnijih događaja.

Prema podacima Formule 1, Velika nagrada Las Vegasa je od 2023. godine generisala ukupan ekonomski efekat od 3,2 milijarde dolara, dok je samo izdanje iz 2025. godine gradu donelo oko 43 miliona dolara poreskih prihoda.

Predsednik i izvršni direktor Turističke i kongresne organizacije Las Vegasa Stiv Hil ocenio je da je produženje partnerstva značajan trenutak i za grad i za samu trku.

"Za samo tri godine trka je postala globalni događaj od posebnog značaja, stavljajući Las Vegas u centar kulture, sportskog nadmetanja i zabave tokom trkačke nedelje. Dok je pažnja sveta usmerena ka Las Vegasu, ovaj događaj dodatno učvršćuje poziciju grada kao jedne od vodećih svetskih destinacija za sport i zabavu", rekao je Hil.

(Beta)