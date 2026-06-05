Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Nanđingu od Poljske 2:3 u setovima (25:17, 19:25, 18:25, 25:22, 15:17), u drugoj utakmici prve sedmice u Ligi nacija.
Ostali sportovi
KAKVA ŠTETA: Odbojkašice Srbije izgubile od Poljske u Ligi nacija
Slušaj vest
U ekipi Srbije, koja je u petom setu propustila dve meč lopte, najefikasnija je bila Aleksandra Uzelac sa 25 poena, a Maja Aleksić postigla je 16. Anja Zubić dodala je 10 poena, a Hena Kurtagić devet.
Poljsku je predvodila Julija Šurovska sa 35 poena, Julita Pjasecka postigla je 17, a Ana Obijala 10 poena.
Posle dve utakmice Srbija na četvrtom mestu ima pobedu i poraz i četiri boda, a Poljska iz tri utakmice ima sedam bodova i prva je na tabeli.
U trećem kolu Srbija će u subotu od 13.30 igrati protiv Kine.
(Beta)
Reaguj
Komentariši