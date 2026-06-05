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U ekipi Srbije, koja je u petom setu propustila dve meč lopte, najefikasnija je bila Aleksandra Uzelac sa 25 poena, a Maja Aleksić postigla je 16. Anja Zubić dodala je 10 poena, a Hena Kurtagić devet.

Poljsku je predvodila Julija Šurovska sa 35 poena, Julita Pjasecka postigla je 17, a Ana Obijala 10 poena.

Posle dve utakmice Srbija na četvrtom mestu ima pobedu i poraz i četiri boda, a Poljska iz tri utakmice ima sedam bodova i prva je na tabeli.

U trećem kolu Srbija će u subotu od 13.30 igrati protiv Kine.

(Beta)

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Zagrevanje fudbalera Vojvodine Izvor: Kurir