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Srpski Dragon Boat Savez i Kineski kulturni centar u Beogradu, uz podršku Ambasade Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, organizuju treći po redu „Nihao China“ Kina–Srbija Internacionalni Dragon Boat Festival, koji će biti održan 6. i 7. juna 2026. godine na Adi Ciganliji.

Festival predstavlja jedinstvenu manifestaciju koja povezuje sport, kulturu i prijateljstvo Srbije i Kine kroz jednu od najstarijih kineskih tradicija – trke zmajevih čamaca (Dragon Boat), sport koji danas okuplja milione učesnika širom sveta.

Centralni deo programa čine međunarodne dragon boat trke klubova iz Srbije i inostranstva, koje će se održavati tokom oba dana festivala. Takmičenja će biti organizovana u više starosnih i takmičarskih kategorija, u muškoj, ženskoj i mešovitoj konkurenciji, na stazama od 200 i 500 metara. Posetioci će imati priliku da uživaju u uzbudljivim sprint trkama koje predstavljaju spoj snage, izdržljivosti, timskog rada i precizne koordinacije cele posade.

1/8 Vidi galeriju Dragon Boat - reprezentacija Srbije Foto: Marko Karović

Posebnu atrakciju predstavljaju korporativne dragon boat trke, u kojima će svoje veštine odmeriti timovi kompanija iz Srbije i inostranstva. Ove trke postale su jedan od najpopularnijih oblika tim bildinga u svetu, jer omogućavaju zaposlenima da kroz sport, saradnju i zajednički cilj razvijaju timski duh u jedinstvenom okruženju. Korporativne posade takmičiće se na distancama od 200 i 500 metara, uz stručnu podršku organizatora i iskusnih kormilara.

Pored sportskog programa, posetioce očekuje i bogat kulturni sadržaj inspirisan kineskom tradicijom, uključujući nastupe umetnika iz Narodne Republike Kine, tradicionalnu muziku, ples, demonstracije kung fua i tai čija, kao i prezentacije kineske kulture i običaja.

Festival se održava u okviru obeležavanja Duanwu festivala (Festivala zmajevih čamaca), jednog od najznačajnijih tradicionalnih praznika u Kini, koji se nalazi na UNESCO listi nematerijalne kulturne baštine čovečanstva.

1/7 Vidi galeriju Dragon Boat - trening reprezentacije na Adi Foto: Marko Karović

Nakon uspešno organizovana dva prethodna festivala, ovogodišnja manifestacija očekuje više stotina učesnika, predstavnike državnih institucija, diplomatskog kora, poslovne zajednice i veliki broj posetilaca.

Ceremonija svečanog otvaranja biće održana u subotu, 6. juna 2026. godine sa početkom u 11.00 časova kod Cafe Pajper na Adi Ciganliji, dok je start trka planiran u 9.00 časova.