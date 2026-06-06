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Centralni gradski trg bio je ispunjen sportskim aktivnostima, animacijom i bogatim kulturno-zabavnim programom, a posebnu pažnju najmlađih privuklo je prisustvo poznatog influensera i pro street ball igrača Trickija, sa kojim su se deca družila tokom čitavog događaja, posebno na 3x3 terenima.

Svečani program počeo je izvođenjem himne Republike Srbije u izvođenju hora Muzičke škole iz Subotice, dok su umetnički deo programa upotpunili KUD „Željezničar Bratstvo“, kao i izvođači programa „Igre iz Šumadije“.

Foto: SIM

Događaju su prisustvovali Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika, Nataša Aleksić, član Gradskog veća zadužena za sport i omladinu, Sreten Damnjanović, predsednik Sportskog saveza Subotice, kao i Dejan Vuković, generalni sekretar Sportskog saveza Subotice.

Najmlađi učesnici imali su priliku da se takmiče u disciplinama koje su deo standardnog programa Dana sporta – Telekom Srbija KUP-u i Coca-Cola CUP-u u malom fudbalu, basketu 3x3 Sprite Cup-u, Lino igri između dve vatre, kao i atletskoj trci na 60 metara.

Ove godine, u okviru Coca-Cola CUP-a, omogućeno je i deci srednjoškolskog uzrasta da učestvuju u takmičenju, čime je dodatno proširen broj učesnika i prilika za sportsko druženje mladih širom Srbije. Srednjoškolci će imati priliku da se takmiče sve do Državnog finala Plazma Sportskih igara mladih.

Foto: SIM

Poseban segment Plazma Sportskih igara mladih realizuje se u saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje kroz kampanju „Pružam ruku, ne podmećem nogu“, koja promoviše toleranciju, međusobno poštovanje, prijateljstvo i borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Nakon uspešno realizovanih Dana sporta širom Srbije, Plazma Sportske igre mladih sada ulaze u narednu fazu takmičenja – regionalna finala, na kojima će najbolji mladi sportisti iz različitih delova Srbije imati priliku da se bore za plasman na Državno finale i Međunarodno finale Igara.

Svečano otvaranje regionalnih finala biće održano 4. juna 2026. godine u Sokobanji, sa početkom u 10 časova, na terenima Sportskog centra „Podina“.

Foto: SIM

Regionalno finale Plazma Sportskih igara mladih za Zapadnu Srbiju biće održano u subotu, 6. juna 2026. godine na Zlatiboru. Svečano otvaranje takmičenja zakazano je za 10 časova na Kraljevom trgu.

U ponedeljak, 8. juna 2026. godine, sa početkom u 10 časova, u Beogradu će biti održano regionalno finale Plazma Sportskih igara mladih za region Beograda.

Regionalna finala Plazma Sportskih igara mladih za Vojvodinu biće održana u sredu, 10. juna 2026. godine u Kuli.

Regionalna finala okupiće hiljade dece iz cele Srbije u različitim sportskim disciplinama, nastavljajući misiju Igara da kroz sport, druženje i fer-plej promovišu zdrave stilove života i prijateljstvo među decom i mladima.

Plazma Sportske igre mladih predstavljaju najveću manifestaciju za amaterski sport dece i mladih u Evropi, a Igre se danas održavaju u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Severnoj Makedoniji.