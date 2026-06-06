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Direktor FerarijaFrederk Vaser primljen je u bolnicu i neće biti uz ekipu tokom današnjih kvalifikacija za trku Formule 1 za Veliku nagradu Monaka.

Italijanska ekipa nije precizirala zbog čega je 58-godišnji Vaser hospitalizovan.

"Fred Vaser neće biti danas na stazi. Posle nekih lekarskih pregleda, Fred će ostati na posmatranju u lokalnoj medicinskoj ustanovi. Nećemo objaviti dodatne medicinske informacije. Želimo Fredu brz oporavak i radujemo se da ga uskoro ponovo vidimo na stazi", saopštio je Ferari.

Vaser je postao direktor Ferarija 2023. godine, a prošle godine potpisao je novi višegodišnji ugovor.

Kvalifikacije su na programu u 16 časova, a trka za Veliku nagradu Monaka vozi se u nedelju od 15 časova.

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Formula 1 u Dohi Izvor: Kurir