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Markes je tokom kvalifkacija izleteo sa staze, ali je ipak bio najbrži rezultatom 1:36,785 minuta. On je pre nepunih mesec dana podvrgnut operaciji ramena, ali se i pored toga u dobroj formi vratio na stazu Balaton. 

Sa drugog mesta krenuće vozač KTM Pedro Akosta, koji je bio sporiji za 0,053 sekunde. Vozač Gresinija Fermin Aldeger bio je treći u kvalifikacijama sa 0,340 sekundi zaostatka. Vozač VR46 Fabio Đanantonio zauzeo je četvrto mesto, peti je bio Frančesko Banjaja iz Dukatija, a vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki iz Aprilije bio je šesti.

Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Na stazi Balaton od 15 časova vozi se spint trka, a trka za Veliku nagradu Mađarske na programu je u nedelju od 14 časova.

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Mark Markes, Moto GP Izvor: Društvene mreže