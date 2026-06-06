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Antoneli je ostvario rezultat od 1:12,720 minuta.

Drugi je bio domaći vozač iz Ferarija Šarl Lekler sa zaostatkom od 0,327 sekundi, a treći njegov timski kolega sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton sa 0,331 sekundi zaostatka.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je četvrti, Maks Verstapen iz Red Bula peti, a Oskar Pjastri iz Meklarena šesti.
Aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena zauzeo je osmo mesto.

Kvalifikacije su na programu od 16 časova, a trka za Veliku nagradu Monaka vozi se u nedelju od 15 časova.

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