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U ekipi Srbije najefikasnije su bile Ana Zubić i Branka Tica sa po 14 poena. Vanja Ivanović dodala je šest poena, a Hena Kurtagić, Nina Čajić i Maša Kirov po pet poena.

Kinu su predvodile Džuan Jusan, Tan Sin i Van Aoćan sa po 14 poena.

Srbija sada ima pobedu i tri poraza i četiri boda na devetom mestu na tabeli.

Kina je šesta sa dve pobede i porazom i pet bodova.

Srbija će u četvrtoj utakmici igrati protiv Belgije, u nedelju od 9 časova.

(Beta)