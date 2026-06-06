Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Nanđingu od Kine 0:3 u setovima (21:25, 21: 25, 21:25), u trećoj utakmici prve sedmice u Ligi nacija.
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U ekipi Srbije najefikasnije su bile Ana Zubić i Branka Tica sa po 14 poena. Vanja Ivanović dodala je šest poena, a Hena Kurtagić, Nina Čajić i Maša Kirov po pet poena.
Kinu su predvodile Džuan Jusan, Tan Sin i Van Aoćan sa po 14 poena.
Srbija sada ima pobedu i tri poraza i četiri boda na devetom mestu na tabeli.
Kina je šesta sa dve pobede i porazom i pet bodova.
Srbija će u četvrtoj utakmici igrati protiv Belgije, u nedelju od 9 časova.
(Beta)
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