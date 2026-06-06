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Ristić je do zlata došao za dva sata i 23 sekunde.

Srebro je osvojio Nikola Đorđević sa minut i 49 sekundi zaostatka, dok je bronza pripala Vladimiru Danki sa dva minuta i 12 sekundi zaostatka.

U ženskoj apsolutnoj konkurenciji, zlato je osvojila Lana Gavrilović.

Gavrilović je do pobede došla za dva sata, pet minuta i 45 sekundi.

Srebro je osvojila Natalija Šešlija sa šest minuta i 45 sekundi zaostatka, dok je bronza pripala Nataši Dojčinović.

U kategoriji standardnih štafeta najuspešniji je bio tim "Ura!" sa vremenom od dva sata, 10 minuta i 32 sekunde, dok je u konkurenciji kompanijskih štafeta pobedila ekipa "Mišelin Srbija Cross Climate" sa rezultatom od dva sata, 13 minuta i 54 sekunde.

Takmičenje je sedmu godinu zaredom održano na Srebrnom jezeru, u okviru manifestacije "11TRI Srebrno jezero triatlon 2026".

Ono je okupilo ukupno 243 učesnika iz ;Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i drugih zemalja regiona, koji su se nadmetali u više triatlonskih disciplina.

Olimpijska distanca obuhvatila je 1,5 kilometara plivanja, 40 kilometara vožnje bicikla i 10 kilometara trčanja, dok su pored glavne trke organizovani i sprint triatlon, mini triatlon za pionire, super sprint za kadete, kao i standardne i kompanijske štafetne trke.

Takmičenje je organizovalo Sportsko udruženje 11TRI uz podršku Ministarstva sporta Republike Srbije, Srpskog triatlona, Opštine Veliko Gradište i Sportskog saveza Velikog Gradišta.

Predsednik Opštine Veliko Gradište Dragan Milić naveo je da je takmičenje ove godine imalo rekordan broj učesnika.

"To ;potvrđuje da ova manifestacija iz godine u godinu raste. Opština Veliko Gradište nastaviće da podržava ovakve događaje, jer želimo da ova tradicija traje i razvija se u godinama koje dolaze", rekao je Milić, preneli su organizatori.

Predsednik Sportskog saveza Velikog Gradišta Dušan Banović ;naglasio je da je Srebrno jezero postalo prepoznatljiva destinacija domaćeg i regionalnog triatlona.

"Sedam godina kontinuiranog rada i razvoja dovelo je do toga da Srebrno jezero danas bude sinonim za kvalitetnu organizaciju i vrhunske uslove za triatlonska takmičenja. Ponosni smo na ostvarene rezultate i zahvalni svim učesnicima, partnerima i volonterima koji doprinose uspehu ove manifestacije", kazao je Banović.

(Beta)