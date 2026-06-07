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Srpska atletika dobila je novu zvezdu! Reč je o 19-godišnjem Luki Boškoviću koji je zablistao na Kupu Srbije u Kraljevu i rezultatom koji je podigao na noge kompletnu atletsku javnost nagovestio da bi pred njim mogla da bude velika karijera.

Mladi atletičar osvojio je zlato u skoku udalj fantastičnim rezultatom od 8,14 metara, čime je ispisao jednu od najimpresivnijih stranica domaće atletike u poslednjih nekoliko decenija.

1/4 Vidi galeriju Talentovani srpski atletičar - Luka Bošković Foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posebno je impresivan podatak da je Bošković tim skokom postao treći najbolji Srbin svih vremena u ovoj disciplini, a ispred njega su ostali samo legendarni Nenad Stekić i Lazar Anić.

Njegov trener, čuveni Dragutin Topić, nije krio oduševljenje nakon takmičenja.

"Neverovatni Luka Bošković, 8,14 metara! Treći svih vremena u Srbiji, bravo sine" poručio je ponosni Topić.

A brojke najbolje govore koliko je ovaj rezultat veliki.

U poslednjih 47 godina samo je jedan srpski atletičar uspeo da preskoči granicu od 8,05 metara. Bio je to Lazar Anić, koji je 2017. godine skočio 8,15. Sada je Bošković došao na samo jedan centimetar od tog dostignuća i najavio da bi uskoro mogao da napadne i sam vrh večne liste.

Apsolutni rekord Srbije i dalje drži legendarni Nenad Stekić, koji je davne 1975. godine doskočio do neverovatnih 8,45 metara, što se i danas smatra jednim od najvećih rezultata u istoriji srpske atletike.

Posebnu težinu Boškovićevom uspehu daje i činjenica da iza njegovog razvoja stoji Dragutin Topić, jedan od najvećih atletičara koje je Srbija ikada imala. Evropski šampion i čovek koji je stvorio Angelinu Topić sada, po svemu sudeći, u svojim rukama ima još jednog bisera srpske atletike.

Ako nastavi ovim tempom, nema sumnje da će ime Luke Boškovića uskoro početi da se pominje i van granica Srbije. A posle skoka od 8,14 metara, jasno je da je domaća atletika dobila momka koji ima potencijal za velike stvari.