Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Veliko Gradište, 6. jun 2026. godine – Na Srebrnom jezeru, sedmu godinu zaredom, održano Otvoreno prvenstvo Srbije u olimpijskom triatlonu u okviru manifestacije „11TRI Srebrno jezero triatlon 2026“. Takmičenje je okupilo 243 učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i drugih zemalja regiona, koji su se nadmetali u više triatlonskih disciplina.

Olimpijska distanca obuhvatila je 1,5 kilometara plivanja, 40 kilometara vožnje bicikla i 10 kilometara trčanja, dok su pored glavne trke organizovani i sprint triatlon, mini triatlon za pionire, super sprint za kadete, kao i standardne i kompanijske štafetne trke.

Takmičenje je organizovalo Sportsko udruženje 11TRI uz podršku Ministarstva sporta Republike Srbije, Srpskog triatlona, Opštine Veliko Gradište i Sportskog saveza Velikog Gradišta.

Foto: 11Tri

Predsednik Opštine Veliko Gradište Dragan Milić istakao je značaj ove sportske manifestacije za razvoj sporta i turizma.

„Na Srebrnom jezeru po sedmi put organizujemo Prvenstvo Srbije u olimpijskoj distanci. Danas imamo rekordan broj učesnika, što potvrđuje da ova manifestacija iz godine u godinu raste. Opština Veliko Gradište nastaviće da podržava ovakve događaje, jer želimo da ova tradicija traje i razvija se u godinama koje dolaze“, rekao je Milić.

Predsednik Sportskog saveza Velikog Gradišta Dušan Banović naglasio je da je Srebrno jezero postalo prepoznatljiva destinacija na mapi domaćeg i regionalnog triatlona.

Foto: 11Tri

„Sedam godina kontinuiranog rada i razvoja dovelo je do toga da Srebrno jezero danas bude sinonim za kvalitetnu organizaciju i vrhunske uslove za triatlonska takmičenja. Ponosni smo na ostvarene rezultate i zahvalni svim učesnicima, partnerima i volonterima koji doprinose uspehu ove manifestacije“, izjavio je Banović.

U muškoj apsolutnoj konkurenciji pobedu je odneo Nemanja Ristić rezultatom 2:00:23. Drugo mesto osvojio je Nikola Đorđević (2:02:12), dok je trećeplasirani bio Vladimir Danka (2:02:35).

Foto: 11Tri

U ženskoj apsolutnoj konkurenciji zlatnu medalju osvojila je Lana Gavrilović rezultatom 2:05:45. Srebrna medalja pripala je Nataliji Šešliji (2:12:30), dok je bronzano odličje osvojila Nataša Dojčinović (2:38:39).

U kategoriji standardnih štafeta najuspešniji je bio tim „Ura!“ sa vremenom 2:10:32, dok je u konkurenciji kompanijskih štafeta pobedila ekipa „Mišelin Srbija Cross Climate“ rezultatom 2:13:54.

Organizatori ističu da je triatlon na Srebrnom jezeru još jednom potvrdio status jednog od najznačajnijih triatlonskih događaja u Srbiji, kao i da predstavlja odličnu uvertiru za predstojeći IRONMAN 70.3 Beograd, koji će biti održan 13. septembra 2026. godine.