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Odbojkašice Srbije doživele su jedan od najdramatičnijih poraza na startu ovogodišnje Lige nacija.

Posle velikog preokreta i povratka iz gotovo bezizlazne situacije, izabranice selektora Srbije ostale su bez nagrade, pošto je Belgija slavila sa 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 20:25, 15:2) u Nankingu.

Delovalo je da će meč biti završen u tri seta nakon što su Belgijanke povele sa 2:0 i potpuno kontrolisale dešavanja na terenu. Međutim, srpske odbojkašice tada su pokazale karakter. Podigle su nivo igre, zaigrale mnogo agresivnije i uspele da izjednače na 2:2, vrativši se iz ponora i najavivši potpuni preokret.

A onda je usledio šokantan rasplet.

Umesto neizvesne borbe u taj-brejku, Belgija je od samog početka petog seta preuzela kontrolu i pregazila Srbiju. Konačnih 15:2 dovoljno govori o tome koliko su srpske reprezentativke ostale bez energije i rešenja u odlučujućim trenucima. Malo ko je mogao da poveruje da će tim koji je samo nekoliko minuta ranije izborio povratak u meč potpuno nestati sa terena kada je bilo najvažnije.

Ovaj poraz dodatno komplikuje situaciju za Srbiju na tabeli. Nakon pobede nad Tajlandom i poraza od Poljske i Kine, srpski tim je prvu sedmicu takmičenja završio sa učinkom od jedne pobede i tri poraza, što ga stavlja u nezgodnu poziciju u borbi za plasman na završni turnir.

Liga nacija se nastavlja već naredne sedmice na Filipinima, dok će treći turnir biti odigran u Beogradu, gde će Srbija imati priliku da pred domaćom publikom popravi utisak i osvoji dragocene bodove.

Podsetimo, titulu brani selekcija Italije, dok će se završni turnir igrati u Makau. Pored domaćina Kine, mesto na fajnal-ejtu izboriće još sedam najbolje plasiranih reprezentacija nakon završetka preliminarne faze takmičenja.

Za Srbiju je najteži utisak ipak ostao način na koji je izgubljen meč. Posle epskog povratka sa 0:2, malo ko je očekivao da će odlučujući set doneti tako bolan i ubedljiv pad, zbog čega poraz od Belgije ima ukus propuštene velike prilike.