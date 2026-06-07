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Direktor Ferarija Frederik Vaser vratio se u prostorije tima pred današnju trku Formule 1 za Veliku nagradu Monaka, dan nakon što je hospitalizovan iz nepoznatih razloga."Već se vratio", rekla je portparolka Ferarija, preneo je francuski magazin Ekip.

Italijanski tim je u subotu saopštio da 58-godišnji Vaser zbog intervencije neće prisustvovati kvalifikacijama, ne navodeći detalje o zdravstvenom stanju.

Francuski čelnik je direktor Ferarija od 2023. godine, a nakon pet ovosezonskih trkačkih vikenda ekipa se nalazi na drugom mestu u šampionatu konstruktora sa 147 bodova, dok vodeći Mercedes ima 219 bodova.

Današnju trku u Monaku, koja počinje od 15.00, vozači Ferarija Luis Hamilton i Šarl Lekler krenuće sa treće, odnosno četvrte pozicije, dok iz prvog startnog reda počinju vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli i Maks Verstapen iz Red Bula.