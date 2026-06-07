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Motociklista Dukatija Mark Markes pobednik je trke Moto GP šampionata za Veliku nagradu Mađarske. Markes je i na drugom izdanju trke na stazi "Balaton park" upisao pobedu, ukupno 100. u svim kategorijama (Moto GP, Moto 2, 125 kubika).

Kroz cilj u Mađarskoj stariji od braće Markes prošao je za 42 minuta, 23,337 sekundi.

Drugo mesto je zauzeo vozač KTM-a Pedro Akosta, dok je Markesov timski kolega Frančesko Banjaja završio na trećoj poziciji.

Trku je obeležio incident u prvom krugu, kada je u prvoj krivini posle kasnog kočenja vozač Aprilije Horhe Martin sa staze izbacio svog timskog kolegu Marka Becekija, kao i Fermina Aldegera iz Gresini rejsinga i Raula Fernandesa iz Trekhausa, dok je Fabio di Đanantonio iz VR46 tima uspeo da nastavi trku.

Martin, šampion iz 2024. godine, posle udesa je prebačen u medicinski centar.

Na vrhu generalnog plasmana nema promena, Beceki vodi sa 180 bodova, drugi je Martin sa 160 bodova, trećeplasirani Di Đanantonio ima 138 bodova, Akosta ima 132, dok je Mark Markes peti sa 108 bodova.

Moto GP šampionat se nastavlja 21. juna trkom za Veliku nagradu Češke u Brnu.