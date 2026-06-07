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Reprezentativka Srbije Aleksandra Perišić osvojila je srebrnu medalju na prestižnom Grand pri turniru u Rimu, koji je jedan od najznačajnijih takmičenja u svetskom tekvondou.

Perišić je osvojila je srebrnu medalju nakon niza sjajnih nastupa i još jednom potvrdila mesto u samom vrhu svetskog tekvondoa.

Na turniru u Rimu reprezentativac Srbije Stefan Takov stigao je do bronzanog odličja. Srpski reprezentativac je u glavnom gradu Italije pokazao borbenost, kvalitet i šampionski karakter na jednom od najzahtevnijih turnira sezone.

Aleksandra Perišić Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Screenshot

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Dejana Bačko slika nogama Izvor: instagram/devojka_sa_krilima/printscreen