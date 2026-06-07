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Odbojkaška reprezentacija Srbije je poražena od Belgije sa 3:2 u setovima, u okviru Lige nacija.

Srpske odbojkašice su izgubile u poslednjem meču prve nedelje Lige nacija u kineskom Nanđingu i sa bilansom 1-3, idu na drugi turnir na Filipine.

"Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne. Vidljivo je bilo od početka petog seta da ne možemo niti da dodamo prijem, niti da napadamo, blokiramo… Bilo šta da uradimo, kao što smo radili u prethodna dva seta. To je nešto što nam se ponavlja već duže vreme. Nešto malo pre mog dolaska, pre skoro tri godine je počelo… Traje valja već 11 utakmica u nizu – da smo izgubili 3:2. To je problem na kome treba da se radi, da se razgovara…", rekao je Terzić.

Selektor je objasnio i promenu u postavi u petom setu:

"Imali smo situaciju da ubacimo dva primača, od kojih jedna ima 17 godina, a druga je povređena i ne može da igra praktično, jer su nam se primači uplašili. To su stvari koje se mnogo teško popravljaju. Treba mnogo vremena, a za neke igrače i nikad… Da dobiju na hrabrosti, samopouzdanju, i da se ponašaju kako treba da se ponaša jedan dobar igrač. Teško, ali ajde… Videćemo. Ja se nadam da će povratkom naših starih snaga biti mnogo bolje što se cele ekipe tiče", podvukao je Terzić.