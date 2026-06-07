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Predstavnici rukometnog kluba Partizan razgovarali su danas u Budimpešti sa čelnim ljudima Evropske rukometne federacije (EHF) u vezi dobijanja specijalne pozivnice za učešće u Ligi šampiona naredne sezone.

Sastanak je održan na marginama završnog turnira u ženskoj Ligi šampiona, a Partizan su predstavljali predsednik Miljan Žugić i sportski direktor Ivan Dimitrijević.

Oni su razgovarali sa predsednikom EHF-a Mihaelom Vidererom i prvim potpredsednikom Predragom Boškovićem.

Partizan je poslednji put u Ligi šampiona nastupao pre 13 godina, a mogućnost za učešćem se pojavila zbog proširenja najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

"EHF vidi Partizan kao potencijalnog dobitnika specijalne pozivnice, ali će zbog incidenata u utakmicama sa AEK-om i Vojvodinom u narednom periodu pomno pratiti plan i strategiju našeg kluba po pitanju bezbednosti, kontrole navijača i ulaska u halu. Evropska kuća rukometa izrazila je želju da podrži podizanje rukometa u Srbiji i bila bi srećna da u predstojećoj sezoni crno-beli zaigraju u Ligi šampiona uz sjajnu atmosferu i podršku svojih navijača, ali u Beču postoji bojazan od ponavljanja ovakvih situacija", navodi se u saopštenju crno-belih.

Čelnici Partizana su kako se navodi "dali garancije da će sportsku javnost u Srbiji usmeriti ka tome da utakmice prođu bez ikakvih problema".

"Rukometni klub Partizan učiniće sve da u narednom periodu pokaže da, ne samo kvalitetom ekipe, već i organizaciono i marketinški može da prati standarde koje zahteva najelitnije klupsko takmičenje. Da bi se to postiglo i naš tim konačno, posle 13 godina, ponovo zaigrao u Ligi šampiona, potrebno je veliko razumevanje navijača i ljubitelja rukometa, od kojih verujemo da ćemo imati punu podršku na putu da Partizan ponovo bude na mapi najboljih klubova Evrope", dodaje se u saopštenju.