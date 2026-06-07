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Dejan Tomašević predsednik i Dejan Bojović generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije posetili su mlade sportiste koji su se danas predstavili na „Beogradskim danima porodice“, manifestaciji od posebnog značaja u organizaciji i pod pokroviteljstvom grada Beograda.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija sa Beogradskih dana porodice Foto: OKS

-Ovo je sjajna prilika za naše najmlađe sugrađane da se oprobaju u borilačkim sportovima, a možda da i stariji koji su tu, probaju, pošto ih vidim ovde. Juče smo imali džudo i rvanje, danas boks i tekvondo. Zahvalio bih se svima koji su nam to omogućili - rekao je Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Tokom vikenda svi posetioci manifestacije „Beogradski dani porodice“ na Kalemegdanu, imali su priliku da na delu vide mlade takmičare Džudo saveza Srbije, Rvačkog saveza Srbije, Tekvondo asocijacije Srbije i Bokserskog saveza Srbije.

-Boks možemo reći bukvalno nije postojao do pre par godina. Džudo nam je već tu 15-20 godina, uvek u vrhu, tekvondo takođe, uvek neka medalja sa Olimpijskih igara. Verujem da ćemo i u rvanju, nakon sjajnog Štefenaka ponovo imati jednu zlatno odličje, ali pre svega je dobro da se deca bave sportom i mislim da su upravo ovi sportovi idealni za njih- zaključio je Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Dejan Tomašević predsednik i Dejan Bojović generalni sekretar Olimpijskog komiteta posetili su danas Treću regatu Kupa Srbije i Treće kolu Omladinske lige Srbije u veslanju.

Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta uručio je medalje najuspešnijim takmičarkama u disciplini pionirski ženski četverac skul.