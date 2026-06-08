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Milovan i Đorđe Vesnić uspešno su završili češku rundu FIA Evropskog šampionata na brdskim stazama (FIA EHCC).

Oni su, svako u svojoj klasi, zabeležili drugu mesto na stazi Ecce Homo u Šternberku. Da uspeh bude veći, obojica su postavili i rekorde staze u drugoj vožnji.

Od starijeg Vesnića u Grupi 3 bio je bolji samo domaći trkač Marek Ribniček, a od mlađeg takođe Čeh Vojteh Bejda.

Milovan, koji vozi "audi RS3 LMS" koji je prerađen za pogon na sva četiri točka, nije krio zadovoljstvo svojim uspehom, ali i onim što je prikazao njegov naslednik.

Foto: Privatna Arhva

"Prezadovoljan sam šta je naš ceo tim prikazao u Češkoj u sva tri takmičarska dana. Đorđe je uradio nešto što je bilo praktično nemoguće. Bio je perfektan, sjajno se uklopio u takmičenje, a ja sam tu da pomognem koliko mogu. Što se mog rezultata tiče, ja sam pokazao da je sve ono što smo radili tokom zime na automobilu imalo smisla. Nadam se još boljim rezultatima u nastavku sezone", rekao je naš trofejni automobilista.

Na podijumu Foto: Privatna Arhva

S druge strane, Đorđe je za volanom "reno klia IV RS" tek drugi put u životu izašao na trkačku stazu i to na onu koju nije poznavao i odmah oborio rekord i popeo se na podijum.

"Drugo mesto je možda malo i neočekivano. Mnogo smo radili, otac me je ozbiljno pripremao, i taj se trud, očigledno, isplatio. Prezadovoljan sam", poručio je Đorđe sa svojim prvim peharom u ruci.