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Domaćin prvenstva, reprezentacija Nemačke, igraće u grupi sa selekcijama Švedske i Finske, aktuelnim svetskim šampionom. U drugoj grupi, koja će biti smeštena u Diseldorfu, nalaze se reprezentacije SAD i Kanade, uz još šest nacionalnih timova, među kojima su i Češka i Slovačka.

Posebnu pažnju privlači povratak reprezentacije Ukrajine u elitni rang svetskog hokeja. Ukrajinci su plasman izborili prošlog meseca kroz takmičenje drugog nivoa i prvi put posle dve decenije igraće među najboljim selekcijama sveta.

Rusija nije uvrštena ni u jednu od dve grupe, što znači da će propustiti i šesto uzastopno Svetsko prvenstvo od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Ruski tim nije učestvovao ni na Olimpijskom igrama ove godine.

Hokej na ledu Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, Johan Engman / AFP / Profimedia

Ruska hokejaška federacija nedavno je uspela žalbom da poništi odluku IIHF-a o automatskoj suspenziji svojih selekcija za sezonu 2026/27. Međutim, IIHF je tada saopštio da to ne znači automatski povratak Rusije na međunarodna takmičenja.

Iz federacije su naveli da će buduće odluke zavisiti od bezbednosnih, organizacionih i sportskih okolnosti, kao i da će se status Rusije razmatrati pojedinačno za svako takmičenje.

IIHF za sada nije dodatno objasnio zbog čega Rusija nije uključena među učesnike Svetskog prvenstva 2027. godine.

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Hokej - ekipa Berna Izvor: Mondo/Tijana Jevtić