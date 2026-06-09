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Hrvatski rukomet je zavijen u crno nakon vesti da je u 84. godini preminuo Josip Milković Ćos. Reč je o čoveku koji je zlatnim slovima upisan u tamošnji sport, s obzirom na to da je bio istorijski, prvi strateg muške nacionalne selekcije.

Hrvatsku klupu je preuzeo na samom formiranju tima, u periodu od 1990. do 1991. godine, da bi na isto mesto ponovo seo deset godina kasnije i vodio ekipu od 2000. do 2002.

Međutim, Ćos je pre trenerskih uspeha bio vanserijski igrač na globalnom nivou. Noseći dres Jugoslavije preko sto puta (tačnije 103 utakmice), uspeo je da postigne čak 310 golova. Najbolju formu života pokazao je na planetarnom šampionatu 1964. godine, kada je sa 32 pogotka zaseo na vrh liste strelaca, podelivši to priznanje sa Fenjom i Mozerom. Šest godina kasnije, u Francuskoj, sa istom reprezentacijom se domogao svetske bronze.

Što se klupske scene tiče, ostao je ikona zagrebačkog Medveščaka. Sa njima je uzeo dve vezane titule prvaka države ('64. i '65.) i dva trofeja u Kupu. Najveći klupski uspeh napravili su 1965. godine, kada su stigli do samog finala Kupa šampiona, gde ih je u borbi za evropski tron zaustavio bukureštanski Dinamo.

Kada je ušao u trenerske vode, postao je izuzetno cenjen stručnjak, naročito na nemačkoj sceni. Tamo je vodio timove poput velikog Kila, Leverkuzena, Gincburga i Švabinga, uz naravno svoj Medveščak.