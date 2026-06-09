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Sjajne vesti stigle su sa Finala Kupa Srbije u atletici, gde je Vedran Samac iz Mačvanske Mitrovice još jednom potvrdio da pripada samom vrhu srpske atletike. Iskusni bacač koplja osvojio je prvo mesto i doneo novi veliki uspeh sebi i Atletskom klubu Crvena zvezda.

Ovim trijumfom Samac je nastavio niz vrhunskih rezultata i još jednom pokazao zbog čega godinama važi za jednog od najboljih srpskih bacača koplja.

Njegova bogata sportska karijera ispisana je brojnim uspesima. Do sada je osvojio čak 14 titula prvaka Srbije, a u kolekciji ima i trofeje namenjene pobedniku Kupa Srbije i Ekipnog prvenstva Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Da se nalazi u odličnoj formi potvrdilo je i nedavno priznanje kada je proglašen za najboljeg seniora Atletskog kluba Crvena zvezda za 2025. godinu.

Uspeh u Kraljevu još je značajniji ako se zna da Samac godinama predstavlja jednog od najuspešnijih sportista koje je Srem iznedrio, a njegov kontinuitet rezultata i dalje ga drži među vodećim atletičarima Srbije u disciplini bacanje koplja.

Pored pojedinačnog trijumfa Vedrana Samca, razloga za slavlje imali su i članovi Atletskog kluba Crvena zvezda, koji su osvojili ekipni pehar Kupa Srbije i još jednom potvrdili dominaciju na domaćoj atletskoj sceni.

Za Vedrana Samca ovo je još jedna potvrda da i posle brojnih medalja, titula i priznanja ostaje jedan od zaštitnih znakova srpske atletike.

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