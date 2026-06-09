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Vozač Mercedesa Kimi Antoneli pobedio u čuvenoj trci u Monaku i ostvario peti uzastopni trijumf, dok je Džordž Rasel posle još jednog teškog trkačkog vikenda zauzeo 13. mesto.

Antoneli je bio siguran u Monaku, startovao je sa pol pozicije, vodio je tokom čitave trke i imao je najbrži krug na čuvenoj uličnoj stazi. Italijanski 19-godišnji vozač je prvi u generalnom plasmanu i ima 68 bodova predosti u odnosu na timskog kolegu, koji zauzima treće mesto.

Prema pravilima u Formuli 1, na pobedničko postolje izlaze prva trojica vozača i predstavnik konstruktora iz pobedničke ekipe. Volfu je pripala ta čast u Monaku, mestu na kome živi.

"Nisam izašao na podijum 10 godina pošto je uvek teško balansirati između jedne i druge strane garaže, jedni su srećni, a drugi nisu. Sada to nisam mogao da izbegnem jer je jedan od članova odbora želeo da ja odem kako on ne bi propustio avion, a članovi ekipe su rekli da moram da odem jer tu živim. Tamo uvek stojim pomešanih osećanja ", rekao je Volf, preneo je Skaj.

Antoneli je premašio očekivanja sa pet pobeda u prvih šest trka, a Rasel je u poslednje vreme imao problema, ali mu je nedostajalo i malo sreće. U trci u Montrealu je vodio ispred Antonelija, ali je morao da odustane zbog kvara na motoru. U Monaku je ekipa pogrešila i pre zamene guma nije obavila kaznu koju je Rasel dobio, pa je Britanac dobio još jednu kaznu, koja ga je koštala bodova.

"Montreal je trebalo da bude njegova pobeda. Izneverili smo ga. U Monaku bi verovatno mogao da bude na podijumu, da nije bilo greške kod kazne", naveo je Volf.

On je dodao da bi Raselu kao inspiracija trebalo da posluži prošlogodišnja borba za titulu. Vozač Meklarena Oskar Pjastri je na polovini sezone imao veliku prednost, ali je usledio pad forme i rezultata, pa ga je pretekao timski kolega Lando Noris, koji se do same završnice za titulu borio sa Maksom Verstapenom iz Red Bula. Pjastri je sezonu završio na trećem mestu.

"Razgovarao sam sa njim u subotu i nedelju, ovo je dug šampionat. Sećam se da su prošle godine ljudi govorili da je Pjastri osvojio. Ne radi se samo o jednoj godini, već o mnogo godina. Sreća vam promeni prava, a ponekad i ne. Nije stvar u tome da ne znate kako se vozi. Radi se o tome da imate automobil u kome osećate samopouzdanje i kojim možete brzo da vozite. I to je činjenica", naveo je suvlasnik ekipe Mercedes.

"U Formuli 1 se radi o fizici, a ne o mistici. Ne odučite kako se vozi i ne postajte čudotvoran vozač. Uopšte nisam pod stresom zbog njegovih nastupa jer je on jedan od naboljih", dodao je Volf.

Šampionat Formule 1 nastavlja se naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Katalonije u Barseloni.

(Beta)