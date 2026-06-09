Slušaj vest

Grad Kruševac će uvek uvek promovisati sportske organizacije i klubove. Kruševac je oduvek bio grad sporta, grad šampiona i grad koji prepoznaje značaj fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Upravo zato, kroz Vidovdanski sajam sporta, promovišemo sportske organizacije i klubove našeg grada, sa željom da deci i mladima pružimo priliku da se upoznaju sa različitim sportovima i izaberu put koji će im doneti zdravlje, samopouzdanje, prijateljstva i uspehe.

Svi uspesi koje postižemo u oblasti sporta rezultat su zajedničkog rada i dobre saradnje. Zato ovom prilikom upućujem iskrenu zahvalnost Sportskom savezu Kruševca, Sportskom centru, kao i svim lokalnim ustanovama i preduzećima i kompanijama koji svojom podrškom doprinose razvoju sporta u našem gradu. Uverena sam da ćemo i u budućnosti nastaviti da zajedno gradimo još bolje uslove za naše sportiste i rekreativce, izjavila je gospođa Plavšić.



Na ovogodišnjem Vidovdanskom sajmu sporta više od 40 sportskih udruženja imala su priliku da predstave 20 sportova, disciplina, kao i svoja dostignuća i rezultate rada okupljenim građanima Kruševca, koji su na taj način mogli da nauče više o košarci, fudbalu, vodenim sportovima, stonom tenisu, borilačkim sportovima, gimnastici, mačevanju i drugim.

1/6 Vidi galeriju Vidovdanski sajam sporta Foto: Ž.M.