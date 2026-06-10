Slušaj vest

Plej-of takmičenje bokserske lige naše zemlje biće održano na Zlatiboru od 18. do 21. juna, kada će nakon četiri dana vrhunskih borbi biti poznat novi ekipni šampion Srbije.

Pravo nastupa u plej-ofu izborile su po dve najbolje plasirane ekipe iz regionalnih liga Srbije, koje su tokom cele takmičarske godine ostvarivale zapažene rezultate u seniorskoj i omladinskoj konkurenciji. Zbog tehničkih problema dve ekipe bile su prinuđene da odustanu od završnice, pa će se za titulu boriti šest klubova.

Foto: BSS

U regionu Jugoistok učestvovalo je 14 klubova. Prvo mesto osvojio je BK Vitez Niš, koji će u četvrtfinalu plej-ofa odmeriti snage sa BK Kalistom. Drugo mesto zauzeo je BK Naissus, koji je odustao od daljeg takmičenja.

Regionalna liga Vojvodine okupila je 16 klubova. Prvo mesto pripalo je BK Patriote, dok je drugoplasirani bio BK Konstantin. U četvrtfinalu plej-ofa BK Patriote sastaće se sa BK Novim Pazarom, dok je BK Konstantin odustao od učešća u završnici.

U regionu Šumadija nastupalo je 15 klubova. Prvo mesto osvojio je BK Novi Pazar, a drugo BK KŠ 037 koji će u borbi za plasman u polufinale ukrstiti rukavice sa BK Crvena zvezda, drugoplasiranom ekipom regiona Beograd.

Region Beograd bio je najbrojniji sa ukupno 19 klubova. Prvo mesto osvojio je BK Kalist, dok je drugo mesto pripalo BK Crvena zvezda.

Foto: BSS

Predstojeći plej-of na Zlatiboru predstavljaće krunu domaće klupske bokserske sezone i okupiće najbolje ekipe Srbije u borbi za najvredniji ekipni trofej. Ljubitelje boksa očekuju kvalitetni mečevi, velika sportska rivalstva i vrhunska atmosfera, dostojna završnice nacionalnog prvenstva.

Novi ekipni šampion Srbije biće poznat 21. juna na Zlatiboru.

BONUS VIDEO: