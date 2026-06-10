ORLOVI SAZNALI RIVALE NA SVETSKOM PRVENSTVU: Rukometaši imali paklen žreb - igramo sa domaćinom!
Rukometaši Srbije igraće u Grupi A na Svetskom prvenstvu zajedno sa Nemačkom, Urugvajom i Tunisom, odlučeno je žrebom u Minhenu.
Mečevi Grupe A biće odigravani u Minhenu.
Na Svetskom prvenstvu učestvovaće 32 reprezentacije podeljene u osam grupa sa po četiri selekcije.
Takmičenje će biti održano u šest nemačkih gradova – Minhenu, Kilu, Štutgartu, Magdeburgu, Hanoveru i Kelnu.
U drugu fazu plasiraće se po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe.
Svetsko prvenstvo je na programu u januaru sledeće godine.
Sastav ostalih grupa:
Grupa B (Štutgart): Italija, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva, Egipat
Grupa C (Minhen): Hrvatska, Turska, Čile, Španija
Grupa D (Štutgart): Francuska, Kuvajt, Brazil, Argentina
Grupa E (Kil): Švedska, Katar, Grčka, Norveška
Grupa F (Magdeburg): Portugal, Alžir, Poljska, Farska Ostrva
Grupa G (Kil): Danska, Angola, SAD, Slovenija
Grupa H (Magdeburg): Island, Japan, Bahrein, Severna Makedonija.