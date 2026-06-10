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Rukometaši Srbije igraće u Grupi A na Svetskom prvenstvu zajedno sa Nemačkom, Urugvajom i Tunisom, odlučeno je žrebom u Minhenu.

Mečevi Grupe A biće odigravani u Minhenu.

Na Svetskom prvenstvu učestvovaće 32 reprezentacije podeljene u osam grupa sa po četiri selekcije.

Takmičenje će biti održano u šest nemačkih gradova – Minhenu, Kilu, Štutgartu, Magdeburgu, Hanoveru i Kelnu.

U drugu fazu plasiraće se po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe.

Svetsko prvenstvo je na programu u januaru sledeće godine.

Foto galerija iz Niša Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sastav ostalih grupa:

Grupa B (Štutgart): Italija, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva, Egipat

Grupa C (Minhen): Hrvatska, Turska, Čile, Španija

Grupa D (Štutgart): Francuska, Kuvajt, Brazil, Argentina

Grupa E (Kil): Švedska, Katar, Grčka, Norveška

Grupa F (Magdeburg): Portugal, Alžir, Poljska, Farska Ostrva

Grupa G (Kil): Danska, Angola, SAD, Slovenija

Grupa H (Magdeburg): Island, Japan, Bahrein, Severna Makedonija.

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