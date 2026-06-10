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Nova generacija bolida, uvedena za sezonu 2026, prvobitno je bila projektovana sa približno jednakim udelom snage motora i hibridnog sistema, kako bi tehnologija bila bliža savremenim drumskim automobilima. Međutim, takvo rešenje izazvalo je kritike pojedinih vozača, među kojima je i četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen.

Prema novom dogovoru, odnos snage motora i električnog pogona biće povećan u korist motora sa unutrašnjim sagorevanjem. FIA navodi da trenutni odnos iznosi približno 53 prema 47 odsto u korist motora, dok će od naredne godine biti 58 prema 42 odsto, a od 2028. godine 60 prema 40 odsto.

To znači da će bolidi koristiti više goriva, pri čemu će do 2028. godine biti dozvoljeno povećanje protoka goriva za oko 13 odsto, dok će upotreba električne energije biti smanjena.

FIA je saopštila da su promene osmišljene kako bi se rešili problemi upravljanja energijom i omogućilo agresivnije vožnje u kvalifikacijama, bez negativnog uticaja na kvalitet trkanja.

Iako je prošlog meseca bilo najavljeno da će snaga motora biti povećana za 50 kilovata već 2027. godine, novi plan predviđa povećanje od 20 kilovata 2027, dok će punih 50 kilovata biti uvedeno tek godinu dana kasnije.

Posebne primedbe na ranije predloge imao je proizvođač Audi, koji je upozorio na dodatne troškove u trenutku kada timovi već razvijaju bolide za naredne sezone.

Nova pravila donela su više preticanja zahvaljujući efikasnijem korišćenju baterija, ali i kritike zbog situacija u kojima vozači moraju da usporavaju na pravcima ili kroz krivine kako bi dopunili električne sisteme.

FIA je već tokom prve sezone primene novih propisa izvršila određene korekcije, a šire izmene očekuju se od naredne godine nakon formalnog usvajanja krajem meseca.

Predsednik FIA Mohamed Ben Sulajem ranije je najavio da bi Formula 1 do kraja decenije mogla da razmotri povratak tradicionalnim V8 motorima, što bi predstavljalo još jednu veliku promenu u tehničkim pravilima najbržeg automobilskog šampionata na svetu.

(Beta)