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U Judžinu je viđena scena koja je izazvala totalnu nevericu u svetu atletike - mladi Amerikanac Džejkob Tarp napravio je pravo “ludilo” na NCAA šampionatu, pošto je u trci na 110 metara sa preponama postavio novi svetski rekord! Verovali ili ne, Amerikanac je trku završio za neverovatnih 12,75 sekundi!

Publika na stadionu Hajvord Fild ostala je u šoku kada je na semaforu zasijalo vreme koje je srušilo dosadašnji rekord legendarnog Arijesa Merita (12,80), koji je godinama važio za nedodirljiv.

Sve se odvijalo munjevitom brzinom - Tarp je eksplodirao iz starta, već posle nekoliko prepreka napravio ogromnu razliku, a do cilja praktično "nestao" konkurenciji, dok su tribine u neverici pratile šta se upravo dešava.

Atmosfera je opisana kao potpuni haos emocija - od šoka do euforije, jer niko nije očekivao ovakav nastup u NCAA finalima.

Posle trke, mladi Amerikanac ostao je potpuno zatečen:

“Ne znam šta da kažem… samo sam pokušao da uradim ono što mi je trener rekao.”

U drugoj izjavi dodatno je šokirao javnost priznajem da nije ni slutio da je istrčao ovakav rezultat i da je mislio da je trka bila sporija nego što pokazuje semafor.

Američki mediji već pišu da je ovo "trenutak koji menja istoriju atletike", dok društvene mreže gore od snimaka i reakcija - uz poruke da je viđen jedan od najluđih nastupa u istoriji prepona.

Ako se rezultat zvanično potvrdi, biće to jedno od najvećih pomeranja granica ikada viđenih u sportu i trenutak koji bi mogao da označi početak nove ere u sprint preponama.