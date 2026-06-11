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Dugogodišnji odbojkaš Partizana Dušan Petrović (26) novi je igrač Crvene zvezde, prenosi Meridian Sport. Iako su direktni transferi između "večitih" rivala postali sve češća pojava, retkost je da igrač koji je toliko dugo bio simbol jednog kluba odluči da obuče dres najljućeg konkurenta. Petrović je za crno-bele nastupao od 2019. do 2026. godine.

Tokom sedam godina provedenih u Humskoj, sjajni srednji bloker je osvojio četiri trofeja – jednu šampionsku titulu, dva Kupa i jedan Superkup Srbije. Svakako najuspešniji period u klupskoj karijeri bila mu je sezona 2022/23, kada je sa Partizanom podigao istorijsku "triplu krunu".

1/4 Vidi galeriju Dušan Petrović Foto: © Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Pedja Milosavljevic, Dusan Milenkovic ©/2023 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Pre dolaska u crno-beli tabor, Petrović je branio boje Borca iz Paraćina. Njegove sjajne partije nisu prošle nezapaženo, pa se ove godine našao i na spisku novog selektora reprezentacije Srbije, Žorža Krecua. Ipak, odluka da nakon sedam sezona promeni tabor i oproba se u redovima Crvene zvezde nesumnjivo će izazvati ogromnu pažnju u domaćoj sportskoj javnosti.

Odbio da se ofarba u plavo

Dušan Petrović bio je jedini odbojkaš Partizana koji prošle sezone nije pristao da se ofarba u plavo. Tada je stručni štab crno-belih "izgubio opkladu" od igrača, nakon čega su se svi solidarisali i promenili imidž - osim novog blokera Crvene zvezde.

Kurir Sport / Meridian Sport

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