POLA MILIJARDE DOLARA ZA JEDNOG ČOVEKA! Da, dobro ste pročitali 500.000.000! Amerika u neverici zbog ugovora kakav sport još nije video!
Kvoterbek Patrik Mahoms postaće prvi igrač u NFL ligi koji ima ugovor vredan više od 500 miliona dolara, nakon što je dogovorio novi ugovor sa Kanzas Siti Čifsima, preneli su danas mediji.
Mahoms je pristao na dvogodišnje produženje ugovora, što će njegovu garantovanu zaradu povećati na 504,75 miliona dolara i vezati ga za ovu franšizu do 2033. godine. Uz bonuse, Mahoms može da dođe i do cifre od 522,25 miliona dolara.
Njegov prethodni desetogodišnji ugovor, koji je potpisao 2020. godine, vredeo je 450 miliona dolara.
Sa novim ugovorom, Mahoms će godišnje zarađivati 64 miliona dolara, što će oboriti rekord od 60 miliona dolara koliko zarađuje Dak Preskot u Dalasu.
Mahoms (30) je predvodio Čifse do tri titule u Superbolu 2020, 2023. i 2024. godine, a Filadelfija Igli su ih 2025. godine sprečili da postanu prvi tim koji je osvojio tri titule zaredom.
On je pokidao prednji ukršteni ligament levog kolena u decembru prošle godine, a Čifsi su prvi put od sezone 2014. propustili plej-of.