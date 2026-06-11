Slušaj vest

Kvoterbek Patrik Mahoms postaće prvi igrač u NFL ligi koji ima ugovor vredan više od 500 miliona dolara, nakon što je dogovorio novi ugovor sa Kanzas Siti Čifsima, preneli su danas mediji.

Mahoms je pristao na dvogodišnje produženje ugovora, što će njegovu garantovanu zaradu povećati na 504,75 miliona dolara i vezati ga za ovu franšizu do 2033. godine. Uz bonuse, Mahoms može da dođe i do cifre od 522,25 miliona dolara.

Njegov prethodni desetogodišnji ugovor, koji je potpisao 2020. godine, vredeo je 450 miliona dolara.

Sa novim ugovorom, Mahoms će godišnje zarađivati 64 miliona dolara, što će oboriti rekord od 60 miliona dolara koliko zarađuje Dak Preskot u Dalasu.

1/5 Vidi galeriju Kvoterbek Kanzas Siti Čifsa - Patrik Mahoms Foto: Tammy Ljungblad/TNS via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Mahoms (30) je predvodio Čifse do tri titule u Superbolu 2020, 2023. i 2024. godine, a Filadelfija Igli su ih 2025. godine sprečili da postanu prvi tim koji je osvojio tri titule zaredom.