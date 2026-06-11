Slušaj vest

Budimpešta je od 2. do 5. juna 2026. godine bila domaćin najprestižnijeg svetskog takmičenja u ronjenju na dah u bazenskim disciplinama – World Apnea (AIDA) Pool World Championship 2026. Na ovom velikom sportskom događaju okupilo se više od 260 najboljih takmičara iz više od 60 zemalja sveta, a Srbija je i ovoga puta imala značajne predstavnike kako u takmičarskom, tako i u organizacionom, sudijskom i bezbednosnom segmentu takmičenja.

Poseban ponos srpskog tima predstavljali su članovi AIDA Serbia Safety Team-a, koji su bili deo međunarodnog bezbednosnog tima zaduženog za sigurnost svih takmičara tokom šampionata. Srbiju su predstavljali Miloš Ivanović, šef bezbednosnog tima AIDA Srbije, kao i Danilo Andrijašević, Kosta Krunić i Pavle Lijeskić. Njihovo znanje, iskustvo i profesionalizam prepoznati su i na najvišem svetskom nivou, što predstavlja veliko priznanje za srpsku apnea zajednicu. Ovo je peto svetsko prvenstvo na kojem članovi AIDA Serbia Safety Team-a brinu o bezbednosti takmičara tokom zarona. Svi članovi članovi AIDA Serbia Safety Team-a su sertifikovani bezbednosni ronioci i konstantno rade ma svom usavršavanju.

1/8 Vidi galeriju Ronjenje na dah Foto: Privatna arhiva

Značajnu ulogu na šampionatu imala je i Kristina Atanacković, međunarodni sudija i instruktor AIDA-e, koja je bila angažovana kao Assistant Judge. Tokom takmičenja učestvovala je u suđenju i verifikaciji nastupa najboljih svetskih ronilaca, a posebno se izdvaja činjenica da je bila deo sudijskog tima na zaronu koji je rezultirao novim svetskim rekordom, čime je i srpsko sudijsko predstavništvo ostavilo trag u istoriji ovog sporta.

Srpske boje u takmičarskom delu šampionata branio je Marko Radović, jedan od najperspektivnijih srpskih apneista. Nastupom na Svetskom prvenstvu Marko je još jednom potvrdio da Srbija ima sportiste koji mogu ravnopravno da se takmiče sa najboljim roniocima sveta, stičući dragoceno iskustvo na najvećoj međunarodnoj sceni.

Poseban doprinos organizaciji šampionata dao je i Uroš Kojić, predsednik AIDA Srbije, koji je prepoznat u svetskoj zajednici, gde je već godinama na poziciji Sport Officer-a AIDA International, i deo je organizacionog tima World Apnea šampionata. Njegovo učešće u organizaciji ovako velikog sportskog događaja predstavlja još jednu potvrdu ugleda koji srpski predstavnici uživaju u međunarodnoj apnea zajednici. Njegovo dugogodišnje angažovanje i posvećenost razvoju sporta doprineli su jačanju pozicije Srbije u međunarodnoj apnea zajednici, a prisustvo srpskih predstavnika u najvišim upravljačkim strukturama sporta dodatno potvrđuje ugled koji naša zemlja uživa na svetskoj sceni.

Veliko priznanje za Srbiju predstavlja i činjenica da je na čelu najveće svetske organizacije za ronjenje na dah AIDA International upravo srpkinja Saša Jeremić,.

Učešće Srbije na World Apnea (AIDA) Pool World Championship 2026 pokazalo je da naša zemlja ima predstavnike na svim nivoima ovog sporta – od takmičara, preko sudija i bezbednosnih ronilaca, do organizatora i rukovodstva svetske federacije. Ovo je još jedna potvrda kontinuiranog razvoja apneje u Srbiji i rezultat dugogodišnjeg rada AIDA Srbije na promociji bezbednog, profesionalnog i vrhunskog sporta.

Srpski tim se iz Budimpešte vraća sa novim iskustvima, međunarodnim priznanjima i dodatnom motivacijom za buduće izazove, nastavljajući da uspešno predstavlja Srbiju na svetskoj apnea sceni i potvrđuje da, iako mala po broju stanovnika, Srbija ima izuzetno značajno mesto u svetu ronjenja na dah.

BONUS VIDEO: