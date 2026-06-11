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Advokat iz Lihtenštajna Aleksander Ospelt izabran je danas za predsednika Međunarodne skijaške i snoubord federacije (FIS) na 57. Kongresu tog tela održanom u Beogradu.

Ospelt je za samo jedan glas, sa 65:64, pobedio dosadašnjeg predsednika FIS-a Johana Elijaša i tako dobio četvorogodišnji mandat da vodi ovu federaciju. Kampanju protiv dosadašnjeg predsednika FIS-a, milijardera i vlasnika sportske opreme Hed, vodile su velike skijaške sile u Evropi i Severnoj Americi, uz podršku skijaša među Kojima je bila i Mikaela Šifrin.

Elijaš takođe gubi i članstvo u Međunarodnom olimpijskom komitetu.

Kongres u Beogradu počeo je uz tenzije. ; Najpre je promenjen dnevni red sa 88 odsto glasova kako bi se izbori za predsednika postavili kao prva tačka dnevnog reda, a potom je sa 60 odsto glasova za odlučeno da se koriste papirni glasački listići umesto elektronskog glasanja, što je odražavalo izvesno nepoverenje u administraciju FIS-a.

Elijaš je bio predsednik FIS-a pet godina, koje su obeležene stalnim sukobima sa skijaškim savezima, uključujući Austriju i Švajcarsku, oko pitanja kao što su njegov način upravljanja i trošenja novčanih rezervi skijaške organizacije.

On, kao dvojni državljanin Švedske i Velike Britanije, nije dobio podršku nijedne od tih federacija za reizbor. Poštovao je pravila FIS-a tako što je dobio pasoš i nominaciju ;Gruzije.

Po pravilima FIS-a, Ospelt zvanično postaje predsednik dan nakon izbora.

"Biću predsednik svih vas. Budimo ujedinjeni", rekao je Ospelt.

Beta