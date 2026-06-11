"Draga odbojko. Prvi put sam te sreo 1998. godine, kada me je otac odveo na utakmicu Fajnal-fora Lige šampiona u Spensu, u dvorani ispunjenoj strašću i emocijama. Oči su mi bile širom otvorene, a srce je snažno kucalo. Dve godine kasnije, ponesen entuzijazmom koji je reprezentacija Srbije probudila širom zemlje osvajanjem olimpijskog zlata, i sam sam počeo da treniram u jednom od najvažnijih klubova - Vojvodini. Doneo odluku koja je obeležila svaki dan mog života - da uvek dajem sve od sebe, bez zadrške i bez kajanja", poručio je Podraščanin na Instagramu, pa dodao da je tokom karijere imao teške trenutke u kojima mu je telo govorilo da je dosta, a um morao da pronađe snagu da nastavi dalje: