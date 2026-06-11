ODLAZAK VELIKANA! Marko Podraščanin završio karijeru i emotivnom porukom se oprostio od odbojke!
Trofejni srpski odbojkaš Marko Podraščanin saopštio je da je završio igračku karijeru.
"Draga odbojko. Prvi put sam te sreo 1998. godine, kada me je otac odveo na utakmicu Fajnal-fora Lige šampiona u Spensu, u dvorani ispunjenoj strašću i emocijama. Oči su mi bile širom otvorene, a srce je snažno kucalo. Dve godine kasnije, ponesen entuzijazmom koji je reprezentacija Srbije probudila širom zemlje osvajanjem olimpijskog zlata, i sam sam počeo da treniram u jednom od najvažnijih klubova - Vojvodini. Doneo odluku koja je obeležila svaki dan mog života - da uvek dajem sve od sebe, bez zadrške i bez kajanja", poručio je Podraščanin na Instagramu, pa dodao da je tokom karijere imao teške trenutke u kojima mu je telo govorilo da je dosta, a um morao da pronađe snagu da nastavi dalje:
"Ali svaki put sam birao da ustanem. Jer se pravi snovi osvajaju, trening po trening. Zahvaljujući tebi obišao sam svet, upoznao različite kulture, naučio jezike i sreo saigrače, trenere i ljude koji su postali pravi prijatelji. Imao sam privilegiju da igram za tri najveća kluba na svetu i doživim emocije koje ću zauvek nositi u srcu. A navijači, kakav spektakl, kakva energija. Uvek tu, da nas podrže u svakom trenutku", napisao je Podrščanin.
Podraščanin je sa selekcijom Srbije dva puta bio šampion Evrope, ima bronzu šampionata sveta i trofej u Svetskoj ligi.
On je tokom karijere igrao za Vojvodinu, Koriljijano, Lube, Peruđu i Trentino.
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