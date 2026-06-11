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Kapiten rukometne reprezetnacije Srbije Mijajlo Marsenić izjavio je da očekuje težak meč protiv Nemačke na Svetskom prvenstvu i dodao da su "orlovi" favoriti protiv Urugvaja i Tunisa.

Rukometaši Srbije su u sredu posle žreba saznali da će na SP igrati u grupi A sa domaćinom šampionata Nemačkom, Tunisom i Urugvajem.

"Mislim da smo dobili dobru grupu. Smatram da smo favoriti u utakmicama sa Urugvajem i Tunisom, a da ćemo u meču sa Nemačkom morati da tražimo svoju šansu i pokušamo da pobedimo. Srećan sam što ćemo igrati protiv njih u sigurno već rasprodatoj hali, to će biti uživanje. Našim mlađim igračima će to biti neverovatno iskustvo. Biće, naravno teško, jer su Nemci domaćini, ali verujem u saigrače i moj tim", rekao je Marsenić, prenosi sajt RSS.

1/5 Vidi galeriju Mijajlo Marsenić Foto: Latvian Handball Federation, RSS, Starsport©

Istakao je da su sve grupi na SP zanimljive, a posebno je izdvojio grupe D, E i F kao veoma interesantne.

SP će biti održano od 13. do 31. januara naredne godine u Nemačkoj. Izabranici Raula Gonzalesa sve mečeve prve faze odigraće u Minhenu.

Na turniru će učestvovati 32 reprezentacije podeljene u osam grupa sa po četiri selekcije, a po tri najbolje ekipe iz svake grupe izboriće plasman u narednu fazu takmičenja.

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