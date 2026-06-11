Šarli Dalin, francuski jedriličar, preminuo je od posledica borbe sa rakom gastrointestinalnog trakta.
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UMRO ČUVENI SPORTISTA: Popeo se na pobedničko postolje dok se borio sa rakom - svet mu se divio, ali strašna bolest je ipak bila jača
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Legendarni jedriličar je bio inspiracija mnogima koji se bave ovim sportom, pomerao je granice, jer je učestvovao na trci oko sveta - "Vendee Globe", gde je oplovio zemaljsku kuglu prvi u njenom desetom izdanju.
On je oko sveta oplovio samo na vetru za 64 dana, 19 sati, 22 minuta i 49 sekundi, čime je srušio prethodni rekord za devet dana, 8 sati, 12 minutai 57 sekundi.
Ono što je posebno inspirativno, Čarli je ovo sve uradio dok se borio sa rakom! Tokom trke je uzimao imunoterapijske pilule i postao je simbol borbe protiv opake bolesti.
Nažalost, godinu i po dana posle neverovatnog podviga, izgubio je najvažniju trku i bolest je bila jača.
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