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Legendarni jedriličar je bio inspiracija mnogima koji se bave ovim sportom, pomerao je granice, jer je učestvovao na trci oko sveta - "Vendee Globe", gde je oplovio zemaljsku kuglu prvi u njenom desetom izdanju.

On je oko sveta oplovio samo na vetru za 64 dana, 19 sati, 22 minuta i 49 sekundi, čime je srušio prethodni rekord za devet dana, 8 sati, 12 minutai 57 sekundi.

Ono što je posebno inspirativno, Čarli je ovo sve uradio dok se borio sa rakom! Tokom trke je uzimao imunoterapijske pilule i postao je simbol borbe protiv opake bolesti.

Nažalost, godinu i po dana posle neverovatnog podviga, izgubio je najvažniju trku i bolest je bila jača.