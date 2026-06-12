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Kako se u obrazloženju te odluke navodi, inicijativa je odgovor na potrebu osnivanja sportsko privrednog društva koje će se baviti razvijanjem, promocijom i unapređenjem sporta, a posebno rukometa, na teritoriji grada Zrenjanina.

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac kazao je da je reč o potpuno novom modelu, a da je takva odluka doneta kako bi spasili klub koji je, kako je rekao, pretrpeo prevelika dugovanja u proteklom periodu.

Santovac je saopštio i da će za novog direktora kluba biti imenovan Momir Rnić.

"Reč je o istinskoj rukometnoj legendi, olimpijcu i osvajaču brojnih medalja, koji svojim autoritetom i znanjem garantuje povratak 'Proletera' na staze uspeha, daleko van granica samog Zrenjanina", rekao je Santovac.

(Beta)