Slušaj vest

Kako se u obrazloženju te odluke navodi, inicijativa je odgovor na potrebu osnivanja sportsko privrednog društva koje će se baviti razvijanjem, promocijom i unapređenjem sporta, a posebno rukometa, na teritoriji grada Zrenjanina.

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac kazao je da je reč o potpuno novom modelu, a da je takva odluka doneta kako bi spasili klub koji je, kako je rekao, pretrpeo prevelika dugovanja u proteklom periodu.

Santovac je saopštio i da će za novog direktora kluba biti imenovan Momir Rnić.

"Reč je o istinskoj rukometnoj legendi, olimpijcu i osvajaču brojnih medalja, koji svojim autoritetom i znanjem garantuje povratak 'Proletera' na staze uspeha, daleko van granica samog Zrenjanina", rekao je Santovac.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviORLOVI SAZNALI RIVALE NA SVETSKOM PRVENSTVU: Rukometaši imali paklen žreb - igramo sa domaćinom!
HUNGARY-SERBIA_14.JPG
Ostali sportoviPARTIZAN ŠAMPION SRBIJE! Finalna serija konačno okončana, crno-beli potvrdili apsolutnu dominaciju!
IMG_3079.jpeg
Ostali sportoviSPORTSKI DIREKTOR RK PARTIZAN IVAN DIMITRIJEVIĆ: Partizan mora da se vrati tamo gde pripada – u vrh evropskog rukometa!
IMG_6829.jpeg
Ostali sportoviNESTVARNO - PARTIZAN TRAŽI DA MU SE PONIŠTI TITULA! Crno-beli se ponovo oglasili u jeku potpunog haosa u srpskom sportu
Partizan - Vojvodina

00:14
David Mandić, povreda Izvor: Arena Sport